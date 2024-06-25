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伍麗華推「部落公法人」揭部落耆老身前盼望　卓榮泰感動：積極溝通

▲▼民進黨原住民立委 伍麗華 陳瑩 原住民保留地禁伐補償條例草案 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲右一為民進黨原住民立委伍麗華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長卓榮泰25日赴立法院會施政報告並備質詢，民進黨原住民立委伍麗華Saidhai‧Tahovecahe指出，原住民自治跟教育，是擺脫國家社會福利污名的唯一途徑，推動部落公法人是原住民自治很重要的基礎，也是致力魯凱族文化傳承的屏東縣前霧台鄉長杜傳離世前的盼望。對此，卓榮泰表示，他很感動，強調原民會一定會針對每個部落社會文化差異，跟大家積極溝通。

總統府24日終公布《原住民保留地禁伐補償條例》修正案。伍麗華問，該法案是否明年元旦就可適用？卓榮泰答，這個金額從3萬到6萬，整個經費從26億調到52億，這單一政策使用一個部會的40%是少見的，現在傷腦筋的是剩下10%怎麼去照顧所有原住民該做的事，他會請原民會主委處理，因為政府預算額度是有限的，但還是會依法行政，只是行政措施要怎樣處理會研究出來。

伍麗華說，她會這樣問是因幾年前台東縣議會，有議員提案刪族原民會撥補給原民處的禁伐補償金追加預算，原因是他說漢人承租國有地也拿不到所有權，原住民在保留地第五年就可以取得，但事實是原住民的土地沒所有權只有他項權利，因為政府制度的改變讓原住民五年後就可以被承認權利。也有人說原住民考試可以加分，但外交官、僑生、科技人才、軍人、身心障礙者等都可以加分。

伍麗華指出，在聯合國原住民權利宣言，或在台灣原基法，其實政府承認原住民的土地跟自然資源，原住民原本可以根據這些來發展社會組織、文化等，但國家點滴式的福利餵養，擴大社會對立，但原住民自治跟教育，才是擺脫原住民污名的辦法。

伍麗華說，政府想讓原住民由下而上的自治，但有個重要單位叫部落公法人， 為什麼要推動這個，以亞泥來說，沒有部落公法人，利益回饋金要存哪？蘭嶼核廢料補償金要存哪？只好設基金會或協會等等存起來，但這能代表部落全體嗎？林業署推動狩獵自主管理，原住民還得成立獵人協會才行。

伍麗華表示，更重要的是土地，國產署已移交原保地4667公頃，因為部落沒有公法人，不能有公有土地，只能變私有土地，讓土地私有化、零碎化，原保條例卻還沒出來，部落要有土地才有自治基礎，要不然沒辦法推動部落公法人，更不可能推動部落自治，所以她在這邊特別拜託院長，希望院長責成原民會兩個月內處理原民會部落公法人設置條例法律位階，希望在這之前擬定草案、辦理公聽會。更重要的是若懷疑有潛在風險，希望能擬定3年期的沙盒計劃，選地點來辦理。

卓榮泰回應，原民會一定會針對每個部落民族的政經文化差異，再跟大家積極溝通。

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