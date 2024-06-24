制裁洛克希德馬丁　陸外交部：對台軍售「嚴重干涉中國內政」

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸21日宣布對「洛克希德馬丁公司實體和高階主管」採取反制措施。大陸外交部今（24）日進一步表示，美國向台灣出售武器嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，並再度強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。

在今日的大陸外交部例行記者會上，發言人毛寧回應制裁決定稱，美國向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整；中方依法對參與售台武器的相關公司實體和高級管理人員採取反制措施。

毛寧強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線；任何國家、任何組織或個人，都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，都不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價。

美國國防安全合作署日前宣布對台灣總額3.6億美元的軍售案，引發北京不滿。對此，大陸外交部21日宣布，對洛克希德·馬丁飛彈系統整合實驗室、洛克希德·馬丁先進技術實驗室、洛克希德·馬丁創投公司等後附《反制清單》列明的實體，凍結在中國大陸國境內的動產、不動產及其他各類財產。

公告表示，「對洛克希德·馬丁公司董事長、總裁、首席執行官詹姆斯·泰克里特、首席營運官弗蘭克·聖約翰、首席財務官傑西·馬萊夫等後附《反制清單》列明的企業高階主管，凍結在我國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。」