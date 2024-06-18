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美關鍵民主黨人批准180億美元對以色列軍售　含多達50架F-15戰機

▲▼美國總統拜登訪問以色列，與總理納坦雅胡會面。（圖／路透）

▲美國拜登政府推動價值約180億美元的對以色列軍售案。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

在拜登政府壓力下，美國紐約州眾議員梅克斯（Gregory Meeks）等2位關鍵民主黨人批准了一項價值180億美元（約新台幣5827億元）的重大軍售案，準備向以色列出售包含50架F-15戰機在內等軍備。美媒《華盛頓郵報》首先揭露了這項決策，報導稱，這凸顯華府持續向以色列運送武器的強烈意願。

根據《華郵》報導，有3名熟知內情的美國官員透露，參眾兩院2名關鍵的民主黨人，在面臨來自拜登政府與親以色列人士的巨大壓力下，數周前簽署了一項對以色列的重大軍售協議。簽署者是眾議院外交事務委員會民主黨領袖梅克斯，以及參議院外委會民主黨領袖兼馬里蘭州參議員卡丁（Ben Cardin）。

報導稱，梅克斯曾在今年春季公開反對，除非拜登政府可以保證規範以色列如何在加薩使用這些軍機和彈藥，否則他將擱置這項軍售計畫。他4月份向CNN表示，「我不希望以色列使用那種武器造成更多死亡，我想確保人道主義援助進入（加薩走廊）。我不希望人們餓死，我希望哈瑪斯釋放人質，我想要的是兩國並存的解決方案」。

▲以色列激進分子阻止人道援助物資進入加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列激進分子阻止人道援助物資進入加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，在經過數月的延遲後，梅克斯和卡丁最終同意這筆軍售交易。此舉顯示出，儘管國會中一些年輕議員對於美國應利用其影響力，迫使以色列降低戰爭強度，並允許更多人道主義援助進入加薩，但華府仍然有強烈意願繼續向以色列提供武器。

據報導，這次武器轉讓除了F-15戰機之外，還包含空對空導彈以及聯合直接攻擊彈藥（JDAM）配件，這些武器主要是用於精確打擊，後者可以將無導引的空投炸彈改造成精確導引炸彈。

▲▼以色列坦克準備駛入加薩走廊。（圖／路透）

▲以色列坦克駛入加薩走廊。（圖／路透）

梅克斯向《華郵》表示，他一直在就軍售計畫與白宮保持「密切聯繫」，並一再地敦促拜登政府繼續推動以色列在人道主義和減少平民傷亡方面的努力做出重大且具體改進。他強調，F-15戰機將會在「數年後」交付，他也仍然支持以色列捍衛自身免受於伊朗和真主黨威脅的權利。

報導指出，完成交易的下一步是，美國國務院現在可以向國會通知這項軍售計畫，若最終獲得批准，這將是自以哈戰爭開始以來，美國對以色列規模最大的軍售之一，這些武器大多由美國納稅人每年向以色列提供的超過33億美元資金來出資，通常可分作數年來支付。

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