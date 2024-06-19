快訊／116億「獵鴞專案」軍售來了！　總統府感謝拜登政府

▲總統府發言人郭雅慧。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國政府於美東時間6月18日，正式進行「知會國會」程序，將對台灣出售分別為美金6020萬元（約新台幣19億4948萬）及美金3億元（約新台幣97億1505萬元）的「攻擊無人機飛彈系統」軍售案，協助強化台灣自我防衛能力。對此，總統府發言人郭雅慧今（19日）表示，總統府感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，持續強化台美合作夥伴關係，與我國共同守護區域和平穩定。

郭雅慧表示，本次軍售是拜登政府自2021年上任以來，第15度對台軍售，展現美國政府對台海和平穩定的重視，也繼續落實美國對台灣的安全承諾。本次「獵鴞專案」採購人員殺傷型無人機（Switchblade 300）及反裝甲無人機（Altius 600M）等2項軍購案，供售內容包含裝備、備料及訓練等項目，滿足我國國軍防衛作戰與戰備訓練需求。

郭雅慧表示，台灣將持續強化自我防衛能力以及不對稱作戰能力，提升嚇阻能力，堅定捍衛民主自由的憲政體制，也會與理念相近國家攜手維護以規則為基礎的國際秩序。同時，也持續深化與理念相近國家的夥伴關係，確保印太區域的自由開放，以及全球和平穩定與繁榮，持續為世界貢獻良善力量。

國防部指出，攻擊型無人機（遊盪彈藥）近年來於實戰中成為戰術新選項，國軍採取軍購及國造同步併行籌獲，期能在全球產能受限之狀況下，加速完成戰力建置，結合各類機動精準飛彈， 藉高低配比構建重層嚇阻能力。

國防部也強調「備戰才能避戰、能戰才能止戰」，台海和平穩定需要對岸的善意，企盼解放軍停止在台灣周邊壓迫性軍事行動，共同為區域穩定作出貢獻。