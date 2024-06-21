反制美對台軍售　大陸制裁「洛克希德馬丁」3實體和3高管

▲美國國防安全合作署日前宣布對台灣總額3.6億美元的軍售案，引來大陸強烈不滿。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防安全合作署日前宣布對台灣總額3.6億美元的軍售案，引來大陸強烈不滿。21日，大陸外交部宣布，將對「洛克希德馬丁公司實體和高階主管」採取反制措施。公告顯示，反制對象包括3個實體和3位高階管理人員，措施即日起施行。

公告怒斥，「美國近日再次宣布向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對洛克希德·馬丁公司相關實體和高階管理人員採取反制措施。」

公告稱，「對洛克希德·馬丁飛彈系統整合實驗室、洛克希德·馬丁先進技術實驗室、洛克希德·馬丁創投公司等後附《反制清單》列明的實體，凍結在我國境內的動產、不動產及其他各類財產。」

公告表示，「對洛克希德·馬丁公司董事長、總裁、首席執行官詹姆斯·泰克里特、首席營運官弗蘭克·聖約翰、首席財務官傑西·馬萊夫等後附《反制清單》列明的企業高階主管，凍結在我國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。」

本決定自2024年6月21日起施行。

反制清單：

一、實體

（一）洛克希德馬丁飛彈系統整合實驗室（Lockheed Martin Missile System Integration Lab)

（二）洛克希德馬丁先進技術實驗室（Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories)

（三）洛克希德馬丁創投公司（Lockheed Martin Ventures)

二、高階管理人員

（一）詹姆斯·泰克里特（James Donald Taiclet），男，洛克希德·馬丁公司董事長、總裁、首席執行官

（二）法蘭克聖約翰（Frank Andrew St. John），男，洛克希德馬丁公司營運長

（三）傑西·馬萊夫（Jesus Malave），男，洛克希德·馬丁公司首席財務官