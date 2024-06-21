　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

反制美對台軍售　大陸制裁「洛克希德馬丁」3實體和3高管

▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

▲美國國防安全合作署日前宣布對台灣總額3.6億美元的軍售案，引來大陸強烈不滿。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防安全合作署日前宣布對台灣總額3.6億美元的軍售案，引來大陸強烈不滿。21日，大陸外交部宣布，將對「洛克希德馬丁公司實體和高階主管」採取反制措施。公告顯示，反制對象包括3個實體和3位高階管理人員，措施即日起施行。

公告怒斥，「美國近日再次宣布向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對洛克希德·馬丁公司相關實體和高階管理人員採取反制措施。」

公告稱，「對洛克希德·馬丁飛彈系統整合實驗室、洛克希德·馬丁先進技術實驗室、洛克希德·馬丁創投公司等後附《反制清單》列明的實體，凍結在我國境內的動產、不動產及其他各類財產。」

公告表示，「對洛克希德·馬丁公司董事長、總裁、首席執行官詹姆斯·泰克里特、首席營運官弗蘭克·聖約翰、首席財務官傑西·馬萊夫等後附《反制清單》列明的企業高階主管，凍結在我國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。」

本決定自2024年6月21日起施行。

反制清單：

一、實體

（一）洛克希德馬丁飛彈系統整合實驗室（Lockheed Martin Missile System Integration Lab)

（二）洛克希德馬丁先進技術實驗室（Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories)

（三）洛克希德馬丁創投公司（Lockheed Martin Ventures)

二、高階管理人員

（一）詹姆斯·泰克里特（James Donald Taiclet），男，洛克希德·馬丁公司董事長、總裁、首席執行官

（二）法蘭克聖約翰（Frank Andrew St. John），男，洛克希德馬丁公司營運長

（三）傑西·馬萊夫（Jesus Malave），男，洛克希德·馬丁公司首席財務官

ET快訊
新自強號出軌與3年前太魯閣事故「僅差100米」　告警沒作動原
國王老闆王文祥明天宣布「台灣職籃重大消息」
快訊／新自強號撞落石出軌！乘客曝現場「比車禍恐怖」
女大生長得像「湯唯+Jisoo合體」　萬名網朝聖暴動
快訊／砂石車右轉猛撞　女騎士被輾過慘死
快訊／火車乘客一窩蜂卡清水隧道　徒步踩泥漿鐵軌！
快訊／崩坍現場畫面曝！自強號撞落石卡隧道
快訊／新自強號撞落石出軌！7人傷勢曝
快訊／火車撞落石！旅客摸黑走隧道逃生畫面曝
快訊／車廂內部畫面！台鐵列車撞落石卡隧道　司機員受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男子「帶饅頭回家」被控竊盜！　法院揭真相：公司判賠2.2萬元

陸發布意見精準敲打個別台獨　李振廣： 補足《反分裂國家法》空白

反制美對台軍售　大陸制裁「洛克希德馬丁」3實體和3高管

大陸宣布：對台灣「苯乙烯」反傾銷稅再徵收5年

山西高平一餐廳發生「爆炸」！　二甲醚氣罐釀禍…鄰居：5人被埋

陸「打擊台獨」22條全文一次看！　主動放棄台獨立場可撤銷案件

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

快訊／最重死刑！陸新規懲治台獨　「分裂國家罪」情節惡劣終生追責

快訊／陸發布新規打擊台獨！　依《意見》共22條懲戒即日起實施

香港經濟狀況仍不穩　破產申請數破新高

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

唐治平衝電視台下跪！被逼認屍怒：不是我媽

千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　空拍慘照曝！損失粗估數千萬

載豬車經過2娃喊媽　她傻眼：爸都亂教！

男子「帶饅頭回家」被控竊盜！　法院揭真相：公司判賠2.2萬元

陸發布意見精準敲打個別台獨　李振廣： 補足《反分裂國家法》空白

反制美對台軍售　大陸制裁「洛克希德馬丁」3實體和3高管

大陸宣布：對台灣「苯乙烯」反傾銷稅再徵收5年

山西高平一餐廳發生「爆炸」！　二甲醚氣罐釀禍…鄰居：5人被埋

陸「打擊台獨」22條全文一次看！　主動放棄台獨立場可撤銷案件

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

快訊／最重死刑！陸新規懲治台獨　「分裂國家罪」情節惡劣終生追責

快訊／陸發布新規打擊台獨！　依《意見》共22條懲戒即日起實施

香港經濟狀況仍不穩　破產申請數破新高

【理財憑中信】2024下半年投資首重均衡股債　強化投組韌性

行政院提覆議案遭否決　柯文哲：不會是執政黨政治操作的終點

獨／大逆轉！彰化詭異男乾屍「第一現場畫面曝」　手掌都在但被啃光

新自強號撞落石「離3年前太魯閣出軌僅100米」　告警沒作動原因曝

肯德基「2大超值優惠」快收！炸雞桶下殺62折、蛋撻禮盒199元

《金孫》亞洲票房飆破十億泰銖　邊哭邊笑用掉一包衛生紙

鄭麗媛選出《畢業》最心動台詞！　羞曝：讀劇本時就心跳加速

樂天本周日先發投手難產　古久保苦笑：要猜拳　

新自強號撞落石出軌！乘客曝現場「比車禍恐怖」　全身泥巴像逃難

她右乳冒腫塊罹癌差點全切除！醫揭微創手術「藏傷口還同時重建」

老婆徒手抓蟑螂超勇猛！　還幫兒上昆蟲課尪崩潰XD

大陸熱門新聞

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

情侶撞球館活春宮！　友人竟近距離教學

重機女「強風掀裙」秀臀部刺青　註明2字傻眼

快訊／陸發布《意見》打擊台獨「即日實施」

陸「打擊台獨」22條全文一次看！ 主動放棄台獨立場可撤銷案件

快訊／最重死刑！陸新規懲治台獨「終生追責」

盪鞦韆一半手沒抓住！9歲女童飛出爆頭慘死

中學生晚自習遭同學連刺十幾刀！爸墜江失蹤

宿舍噁男對「同學球衣」洩慾自拍　因一張照被逮

manner店員妹大暴走！一步上前潑女客人咖啡粉

暴雨災情一路向北！安徽古村被洪水淹沒 700年元朝古橋再次被沖壞

陸電商618購物節！女裝「退貨率飆至80%」

GG論文成陸國家社科基金成果！研究尺寸越短IQ越高

「母親做最後一餐」被準婆婆吃掉　她想放生7年情

更多熱門

相關新聞

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

美國政府於美東時間6月18日公告，將就總額3億6,020萬美元（約新台幣116億元）新的攻擊無人機飛彈系統對臺軍售案，包含可殺傷人員的彈簧刀無人機（Switchblade 300）及反裝甲（Altius 600M）2種型別，進行「知會國會」程序。21日，大陸國防部嗆，買再多的武器也帶不來安全，解放軍將全面加強練兵備戰，堅決粉碎一切「台獨」分裂圖謀。

核戰風險飆升　哈佛教授：美中俄勿依賴1政策

核戰風險飆升　哈佛教授：美中俄勿依賴1政策

賴清德挑釁大陸？　蕭美琴：北京才是！中共提出不合理對話前提

賴清德挑釁大陸？　蕭美琴：北京才是！中共提出不合理對話前提

蕭美琴：只要中國不放棄對台灣使用武力脅迫　只能加強防禦

蕭美琴：只要中國不放棄對台灣使用武力脅迫　只能加強防禦

美允許援烏武器用於「回擊俄羅斯本土」

美允許援烏武器用於「回擊俄羅斯本土」

關鍵字：

中國美國反制軍售洛克希德&馬丁公司

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

「戴套慘染菜花！」妹子電燒3次哭：又復發了

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

男被朋友騙到醫院　醒來發現「變性成女生」

20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭

快訊／政院國會改革覆議案失敗！　62票反對、51票支持

即／男子國3「10樓高陸橋」墜落　當場慘死

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語真相全說了！

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

即／騎士停路邊無辜被撞死　無良轎車竟肇逃

更多

最夯影音

更多

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面