美國售台破百億攻擊無人機系統　退役中將轟：戰場上就是廢物

▲美國海軍陸戰隊提供演習中使用的彈簧刀無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

美國政府近日公告，總額3億6,020萬美元（約新台幣116億元）的攻擊無人機飛彈系統對臺軍售案，包含可殺傷人員的彈簧刀無人機（Switchblade 300）及反裝甲（Altius 600M）2種型別，進行「知會國會」程序。對此，退役陸軍中將帥化民昨（22日）表示，美軍部隊本來就來不了，最糟糕的是還賣「垃圾貨」給台灣，哪裡有這樣採購的？為何美方講一下，就簽下合約，難道台灣的錢不是錢，可以這樣糟蹋？

帥化民於節目《前進戰略高地》表示，過去軍售會議他就曾痛罵這兩款武器是垃圾，結果現在買進的「更垃圾」，他指出，此款彈簧刀無人機，彈頭是迫擊彈改裝而來，俄烏戰爭初期，常被烏軍拿來攻擊俄軍坦克的內燃氣蓋子，但現在，俄軍已在坦克加裝頂部天棚等防護設施，讓它失去作用。

帥化民指出，打裝甲車通常是使用錐形裝藥，此彈藥的運作方式，在擊中目標時產生高溫火柱，就能燒穿裝甲板，對車內人員進行攻擊。但現在迫擊砲彈沒有錐形裝藥，攻擊安裝天棚的裝甲車輛又會提前爆炸，再加上電子干擾，「這個東西在戰場上就是廢物」，所以俄烏戰爭打不到半年，幾乎已經看不到這個無人機了。

帥化民強調，美軍部隊本來就來不了，最糟糕的是還賣這些「垃圾貨」給台灣。他質疑，哪裡有這樣採購的？台灣「大福兵試場」都是受過訓練的武器設備人才，為何美方講一下，就簽下合約，難道台灣的錢不是錢，可以這樣糟蹋？送這種武器給台灣，如果發生戰爭9天就結束了，還不用90天。

▼退役中將、前立法委員帥化民。（圖／記者陳政錄攝）