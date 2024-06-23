　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國售台破百億攻擊無人機系統　退役中將轟：戰場上就是廢物

▲▼美國海軍陸戰隊提供演習中使用的彈簧刀無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍陸戰隊提供演習中使用的彈簧刀無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

美國政府近日公告，總額3億6,020萬美元（約新台幣116億元）的攻擊無人機飛彈系統對臺軍售案，包含可殺傷人員的彈簧刀無人機（Switchblade 300）及反裝甲（Altius 600M）2種型別，進行「知會國會」程序。對此，退役陸軍中將帥化民昨（22日）表示，美軍部隊本來就來不了，最糟糕的是還賣「垃圾貨」給台灣，哪裡有這樣採購的？為何美方講一下，就簽下合約，難道台灣的錢不是錢，可以這樣糟蹋？

帥化民於節目《前進戰略高地》表示，過去軍售會議他就曾痛罵這兩款武器是垃圾，結果現在買進的「更垃圾」，他指出，此款彈簧刀無人機，彈頭是迫擊彈改裝而來，俄烏戰爭初期，常被烏軍拿來攻擊俄軍坦克的內燃氣蓋子，但現在，俄軍已在坦克加裝頂部天棚等防護設施，讓它失去作用。

帥化民指出，打裝甲車通常是使用錐形裝藥，此彈藥的運作方式，在擊中目標時產生高溫火柱，就能燒穿裝甲板，對車內人員進行攻擊。但現在迫擊砲彈沒有錐形裝藥，攻擊安裝天棚的裝甲車輛又會提前爆炸，再加上電子干擾，「這個東西在戰場上就是廢物」，所以俄烏戰爭打不到半年，幾乎已經看不到這個無人機了。

帥化民強調，美軍部隊本來就來不了，最糟糕的是還賣這些「垃圾貨」給台灣。他質疑，哪裡有這樣採購的？台灣「大福兵試場」都是受過訓練的武器設備人才，為何美方講一下，就簽下合約，難道台灣的錢不是錢，可以這樣糟蹋？送這種武器給台灣，如果發生戰爭9天就結束了，還不用90天。

▼退役中將、前立法委員帥化民。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼退役中將、前立法委員帥化民。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
大韓航空驚魂　旅客回台了！曝恐怖過程
台灣第一位千萬YTR　真實月收曝光
賠慘了！女外送員撞保時捷911　維修廠曝費用
快訊／雨彈升級　10縣市豪大雨特報
快訊／雨區擴大！大雷雨灌6縣市　台中防暴雨
「司機拉屎在褲上」要等50分　Uber：評估退40元取消費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林右昌諷「懲治台獨」邏輯　侯友宜、柯文哲選總統也是台獨？

新竹縣暫置垃圾去化計畫獲彭啟明支持　新豐焚化爐、SRF轉廢為能準備登場

聖克里斯多福總理訪台　賴清德明軍禮相迎

美國售台破百億攻擊無人機系統　退役中將轟：戰場上就是廢物

許智傑翻車？「藍鷹行動」納粹旗人士持民進黨證　藍營轟綠雙標

林右昌批在野奪權　藉「改革」包裝「擴權」

民進黨：柯文哲、黃國昌由白轉藍　才是詐騙集團

柯建銘稱藍白怕釋憲「就要賣台」　藍黨團：拿不出證據只會抹紅

批賴清德能源政策空轉虛耗　藍委：童子賢已說綠能非簡單可達成

民進黨第二波反擴權宣講　鎖定打擊「新黨國復辟」

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

林右昌諷「懲治台獨」邏輯　侯友宜、柯文哲選總統也是台獨？

新竹縣暫置垃圾去化計畫獲彭啟明支持　新豐焚化爐、SRF轉廢為能準備登場

聖克里斯多福總理訪台　賴清德明軍禮相迎

美國售台破百億攻擊無人機系統　退役中將轟：戰場上就是廢物

許智傑翻車？「藍鷹行動」納粹旗人士持民進黨證　藍營轟綠雙標

林右昌批在野奪權　藉「改革」包裝「擴權」

民進黨：柯文哲、黃國昌由白轉藍　才是詐騙集團

柯建銘稱藍白怕釋憲「就要賣台」　藍黨團：拿不出證據只會抹紅

批賴清德能源政策空轉虛耗　藍委：童子賢已說綠能非簡單可達成

民進黨第二波反擴權宣講　鎖定打擊「新黨國復辟」

氧氣罩掉下小孩嚇哭！韓航異常驟降緊急折返　旅客曝驚險過程

古久保健二60歲大壽許願勝利　黃子鵬二軍出賽最快下半季歸隊

「陰莖癌」全球發病率上升！　巴西最嚴重10年6500人斷根

永慶響應「新北市地政局」防不動產詐騙！不動產地籍異動「即時通」保障財產安全

近期病毒+細菌感染很多！醫曝「病房塞滿」：兒童黴漿菌併發肺炎最多

桃園大溪鐵皮工廠大火　濃煙猛竄國道可見！警消全力灌救中

新青安買房！他想先租再自住　過來人曝超慘下場：房客做1事秒GG

郭家瑋認了嚴重戀愛腦！　「失魂行徑曝光」慘被下禁愛令

慢運動思維下的地方創生「國際論壇暨地球市集」在雲林！　

在看我嗎？後座汪戴安全帽等紅燈　翹臀「回眸一笑」電暈路人

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

政治熱門新聞

幕後／漢光40無劇本「真的不演了」　取消預演、表演展示性科目

質詢竟要台積電的機密資料？　洪孟楷反擊：民進黨就是只會抹黑

中共15共機、6共艦「三面夾台」　再射火箭飛越台灣ADIZ

控陳沂胡說八道　苗博雅：把我的演講解釋成完全相反的意思

消費糾紛不開心也被叫到立院問話？　新北議員爆綠營帶頭造謠

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

柯文哲轟民進黨：還沒看到國會擴權先看到「總統擴權」

釣客滯陸3個月回不來！陳玉珍攜家眷探親　

幕後／漢光軍方要「直球對決出糗」　預判拋錨、夜訓民怨都當實戰

交通部道安平台6／24上路　李孟諺：新增175處科技執法

柯文哲：國會聽證調查權　民進黨剉咧等

卓內閣二訪花蓮　陳世凱：未來將每月實地瞭解復原重建進度

幕後／主張中華民國也算台獨　國安系統提醒：赴陸風險提高

許智傑翻車？「藍鷹行動」納粹旗人士持民進黨證　藍營轟綠雙標

更多熱門

相關新聞

太空垃圾砸毀屋頂　屋主向NASA求償246萬

太空垃圾砸毀屋頂　屋主向NASA求償246萬

美國佛羅里達州一處住宅今年3月遭一塊從高空墜落的金屬圓柱體擊中，造成屋頂和地板破損，結果發現該物體是從國際太空站（ISS）丟棄的太空垃圾，因此屋主決定向美國國家航空暨太空總署（NASA）求償8萬美元（約台幣246萬元）。

逛超市遇槍擊「躲進冷凍庫」逃死劫！

逛超市遇槍擊「躲進冷凍庫」逃死劫！

中共15共機、6共艦「三面夾台」　再射火箭飛越台灣ADIZ

中共15共機、6共艦「三面夾台」　再射火箭飛越台灣ADIZ

幕後／漢光軍方要「直球對決出糗」　預判拋錨、夜訓民怨都當實戰

幕後／漢光軍方要「直球對決出糗」　預判拋錨、夜訓民怨都當實戰

若與真主黨全面開戰　美方將支援以色列

若與真主黨全面開戰　美方將支援以色列

關鍵字：

國防部美國無人機軍售帥化民

讀者迴響

熱門新聞

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

《順風婦產科》美月要結婚了

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面