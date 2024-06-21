美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

▲大陸國防部新聞發言人吳謙。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者鄭思楠／綜合報導

美國政府於美東時間6月18日公告，將就總額3億6,020萬美元（約新台幣116億元）新的攻擊無人機飛彈系統對臺軍售案，包含可殺傷人員的彈簧刀無人機（Switchblade 300）及反裝甲（Altius 600M）2種型別，進行「知會國會」程序。21日，大陸國防部嗆，買再多的武器也帶不來安全，解放軍將全面加強練兵備戰，堅決粉碎一切「台獨」分裂圖謀。

據國防部發布微信公眾號發布新聞稿，大陸國防部新聞發言人吳謙就美新一輪對台軍售答記者問。

記者詢問，美國國防部國防安全合作局近日宣布，美方批准兩批總額約3.6億美元的對台軍售計劃，包括兩型無人機及配套系統服務等。請問對此有何評論？

吳謙表示，美方向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報的規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美兩國兩軍關係和台海和平穩定，威脅台灣同胞安全和福祉。我們對此堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

吳謙怒斥，民進黨當局妄圖「以武謀獨」，美國執意「以武助獨」，是當前台海和平穩定最大的威脅。美方頻頻對台售武，用台灣老百姓的血汗錢養肥自己的軍工複合體，不惜把台灣變成「火藥桶」。這無異於謀財害命、自私虛偽至極。民進黨當局「倚外謀獨」，買再多的武器也帶不來安全，只會把戰火引向台灣，「棋子」終將淪為「棄子」。

吳謙說，敦促美方切實落實不支持「台獨」承諾，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩國兩軍關係來之不易的止跌企穩局面。中國人民解放軍將全面加強練兵備戰，堅決粉碎一切「台獨」分裂圖謀。

另外，大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部今日聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，為依法嚴懲「法理台獨」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」等分裂行徑提供明確指引。其中，以「分裂國家罪」定罪的「台獨」頑固分子，如屬首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑，而當中對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可以判處死刑。《意見》自發布之日起施行。