賴清德釋憲結果前不赴國情報告　洪孟楷嗆：釋憲前應先遵守法律

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德今（24日）宣布對《立法院職權行使法》與《刑法》修正案聲請釋憲，國民黨團書記長洪孟楷痛批，賴清德今天出面只有一個重點，就是公告的法令，自己卻不願意遵守，不願赴立院進行國情報告，但在大法官釋憲之前，應該遵守經過民主程序通過的法律；任何人在法律面前，都應該謙卑，何況是身為國家元首。

▲洪孟楷批，賴清德「擴權」不演了。（圖／記者屠惠剛攝）

洪孟楷提及，立院5月17日審議時，民進黨團發動九波大衝突，身為民進黨主席的賴清德人在哪裡？是賴清德的旨意嗎？當時神隱不出面說明；行政院通過覆議案時，對於院際之間的紛爭，總統有調解的權力，但賴清德也是神隱。

洪孟楷表示，在沒有法源依據的情況下，賴清德上週才宣示，要在總統府成立三個疊床架屋的委員會（國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會以及健康台灣推動委員會）；現有行政機關已經有了、行政院辦公室也已經有了，但卻又要總統府成立不受監督、沒有制衡的委員會。

「賴清德根本是把總統府當成太上行政機關、把自己當成太上行政院長」，把行政院長當成總統的執行長、秘書長罷了，洪孟楷批，民進黨擴權才是進行式，荒謬的執政狀況向民眾展現的淋漓盡致。