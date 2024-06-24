賴清德稱國會改革違憲　黃國昌：去年用「明知違憲政見」騙選票？

▲黃國昌、張啟楷召開「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德24日發表任內首次敞廳談話，公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，但也同時向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，批評此次修法將總統到立院國情報告義務化、即問即答化。民眾黨團總召黃國昌質疑，如果賴清德認為違憲，那去年是不是在用「明知違憲的政見」騙選票，要不要跟全台人民公開道歉？

民眾黨團總召黃國昌、立委張啟楷24日上午於立院召開「不斷說謊遮掩的農業部，短差的六百萬顆雞蛋」記者會，會後接受媒體訪問。

針對賴稱此次修法是把總統到立院進行國情報告義務化、即問即答化，試圖改變憲法對於責任政治的設計，混淆行政院對立法院負責的制度，擴張憲法賦予立委權力的疑慮？黃國昌先是反問賴清德，去年公開跟台灣社會說「總統有義務要到立法院進行國情報告，而且接受立法委員詢答的，講這句話的是誰？」

黃國昌提及，賴稱此次修法把國情報告義務化，「如果賴清德認為這是違憲，那請問賴清德去年競選總統時，是不是用『明知違憲的政見』騙選票？」不然賴清德要怎麼自圓其說？

黃國昌再問，依照現行《憲法增修條文》，立法院有沒有權利邀請總統到立院進行國情報告？這都寫在《憲法增修條文》當中，此次《立法院職權行使法》修正案只是《憲法增修條文》賦予立委的權利，也就是邀請總統到立院進行國情報告。

黃國昌說，反過來看，依照《憲法增修條文》規定，總統能不能主動說要到立院進行國情報告？這是可以的，但有一個要件，就是總統主動的話得經過立法院同意，這都已經規範在中華民國《憲法增修條文》當中，也是賴清德去年跟全台人民提出的政見。

黃國昌批評，賴清德今天說有違憲，那豈不是承認自己去年用違憲的主張在騙選票嗎？賴要主張違憲以前，要不要針對去年在政見發表會時，用自認是違憲的主張騙選票一事，跟全台人民公開道歉？