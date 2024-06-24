圍剿「海蟾蜍」！草屯御史社區結合傳統文化與生態盼根除

▲海蟾蜍為世界百大入侵種，體型大於成人手掌且具毒性。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

世界百大入侵種之一的海蟾蜍自110年在草屯鎮現蹤，林業及自然保育署南投分署指出，其體型大於成人手掌且具毒性，誤食會導致動物死亡，威脅既有生態及人畜安全，所幸當時即與當地御史社區合作進行宣導及移除，藉由公民科學的力量，使族群發現迄今逾2年，仍得以控制在草屯地區。

林業保育署南投分署指出，外來入侵種問題為保育工作的重要一環，一般外來種的入侵程序為進入、潛伏、適應、擴散、爆發，社區的早期發現與協助移除、配合保育策略施行持續調查與監測，都在海蟾蜍的族群控制上發揮重要的功能：御史社區自110年起參與南投分署的社區林業計畫，透過人才與志工培訓，不僅讓居民認識海蟾蜍及參與移除，更發揮環境教育的精神，將相關資訊推廣至毗鄰的富功、僑光國小及其他社區，吸引更多民眾加入。

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▲遭移除的海蟾蜍。（圖／林業保育署南投分署提供）

而在112年的社區林業計畫中，御史社區曾利用多媒體素材設計「海蟾蜍繪本」，針對外來入侵種進行主題式的教學，透過具象化，幫助學童及大眾認識海蟾蜍的樣貌、外來入侵種進入的管道、對本土自然環境的危害，及入侵種本身所具有的優勢等；今年度除持續的協助海蟾蜍的宣傳、調查與監測，更結合傳統文化歌仔戲，將外來入侵種議題編為劇本並作為主題進行演出：社區居民從3月份起就已開始緊鑼密鼓進行演練，預計在8月底時正式展演。

▲自110年海蟾蜍在草屯現蹤後，林業及自然保育署南投分署即與御史社區合作進行宣導及移除。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署長李政賢表示，期待御史社區能透過傳統文化與生態的結合，吸引更多人瞭解環境，才會有更多的人關心環境並付諸行動，盼有一天將海蟾蜍從台灣環境中根除。