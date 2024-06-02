草屯警分局周末前夜擴大臨檢　掃蕩酒駕打詐

▲南投縣警察局全縣擴大臨檢於草屯鎮登場。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府警察局5月31日於晚間實施全縣擴大臨檢，針對草屯警分局轄內重點道路、各治安要點及易生滋事場所，規劃優勢警力臨檢查緝，共查獲毒品通緝犯1名、查緝酒後駕車2件、攔阻詐騙1件、取締並查扣逾檢註銷車輛及酒駕車輛共2部、無照駕駛1件，成果顯著。

草屯分局指出，分局長劉千祥當晚指示警力兵分多路、親身帶隊於路檢點盤查可疑人車，積極查緝詐欺車手及酒後駕車，並針對轄內轄內各KTV、電子遊樂場等19處特定場所實施臨檢，同時也特別巡查鄰近ATM提款機，留意有無詐欺車手出沒，全面性打擊犯罪。

分局表示，縣警局此次頒訂全縣擴大臨檢，主要針對全縣詐欺車手提款熱點、易發生聚眾鬥毆處所、幫派組合經常活動處所、曾查獲群聚施用毒品地點及涉毒特定營業場所等5大治安熱點，進行強力臨檢作為，並指派該分局為擴大臨檢重點分局，結合縣警局總共出動44名警力，縣警局督察長王國峯也特地到場督導勉勵，期盼藉此平穩治安，提高見警率及民眾滿意度，兼顧預防及查緝犯罪效能。

劉千祥說明，草屯鎮轄內商業活動較為繁盛，為遏止黑幫份子於轄內從事違法行為及街頭暴力情事，該分局除辦理擴大臨檢、全力掃蕩，也將持續查緝、掃蕩、約制，減少各類衝突事件及不法犯罪的發生；而隨詐欺犯罪猖獗，該分局積極查緝詐欺犯罪，今年度截至5月底已逮捕車手、收水手及取簿手共19人，並成功攔阻詐騙約1500萬元。