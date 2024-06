「蛇頭魚」入侵美國！陸上爬行、離水能呼吸　當局建議一見就殺

▲密蘇里州近期再度發現「北方蛇頭魚」。(圖/翻攝mdc.mo.gov)



記者吳美依/綜合報導

美國密蘇里州近期再度發現「烏鱧」(Channa argus),這種動物俗稱「北方蛇頭魚」,能夠在陸地上滑行,並且呼吸空氣,卻是入侵性外來種生物。因此密蘇里州環境保育部(MDC)建議,萬一捕獲千萬不可釋放,而是要盡速撲殺。

「北方蛇頭魚」(northern snakehead)身體細長,覆蓋蟒蛇一般的鱗片,長度可達1公尺,是一種掠食性魚類,以其他魚類、甲殼類動物、青蛙、小型爬蟲類,甚至小型鳥類及哺乳類動物為食。不過,牠能夠呼吸空氣,因此在水裡缺氧時仍能存活,只要保持濕潤,還可在陸地上生存數日,甚至像蛇一樣滑行。

由於「北方蛇頭魚」不是美國本土物種,而是來自亞洲的外來種,不僅會捕食原生物種,還可能與之競爭生存資源,因此對於美國本土生態構成威脅。

▲「北方蛇頭魚」對於美國而言是入侵性外來種。(圖/達志影像/美聯社,下同。)



5月25日,一名釣客在瓦帕佩洛湖(Wappapello Lake)捕獲「北方蛇頭魚」,成為該州史上第4次捕獲紀錄。他意識到獵物與眾不同,立刻展開一番研究,確認正是「北方蛇頭魚」後,將其放在人行道上數小時,「以為牠會死掉,但卻沒有。」

最後,釣客將「北方蛇頭魚」放入袋裡,送至當地美國陸軍工程兵辦公室。MDC專員普朗克特(Jacob Plunkett)大約4小時之後才接手,「當我撿起這條魚時,牠還活得好好的。」

美國陸軍工程兵團的雷蒙斯(Eric Lemons)也說,「這些魚非常擅長繁殖,生長(數量)成長速度非常迅速。牠們可以離水生存很長一段時間,還能穿越潮濕的草地和濕地。」

