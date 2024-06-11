小琉球3潮間帶7／1起要收「觀光保育費」60元　海膽自保育物種除名

▲小琉球肚仔坪潮間帶優勢物種-梅氏長海膽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球鄉因觀光蓬勃發展，其海域資源逐漸衰退。屏東縣政府今（113）年推動多項重要保育措施，包括觀光保育費收取、劃設「核心區」並將「梅氏長海膽」及「口鰓海膽」自保育對象移除。

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為永續經營自然生態資源、提升民眾保育觀念，縣府自7月1日收取觀光保育費，收取範圍為杉福、漁埕尾、肚仔坪3區潮間帶，費率每人新臺幣60元整（琉球鄉民、未滿3歲兒童、身心障礙者及其陪伴者1人免收）。

便利民眾繳納，縣府委託7-ELEVEN ibon售票，即日起民眾即可至全國7-ELEVEN門市ibon機台或ibon售票系統（網址：https://ticket.ibon.com.tw/）購票（ibon操作QA詳「潮琉生態保育網）。票券適用期間至11月30日可於杉福、漁埕尾、肚仔坪潮間帶擇一使用，提醒行前請依規定洽專業導覽人員陪同進入。

根據調查，近年琉球海域珊瑚覆蓋率衰退，甚至失去珊瑚礁功能，潮間帶海膽（梅氏長海膽及口鰓海膽）繁生，嚴重侵蝕礁岩，影響潮間帶植被生長，危害生物棲息環境。為有效養護資源，縣府推動劃設「核心區」，範圍毗鄰肚仔坪潮間帶保育示範區，保育對象含所有水產動植物（梅氏長海膽及口鰓海膽除外），禁止所有人員進入（當地居民及研究人員除外），以確保生物繁衍，進而產生「種源擴散」的效果。另將「梅氏長海膽」及「口鰓海膽」自保育對象移除，並將「硨磲貝」及「珊瑚（含珊瑚礁）」列入保育物種，以確保生態平衡，提升保育成效。

近年因氣候變遷、觀光興盛，導致琉球海域生物量衰減、資源枯竭，保育刻不容緩，縣府推動多項保育措施，除了提升民眾保育意識外，並將資源挹注地方，共同推動生態保育工作。