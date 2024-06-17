草屯雙十吊橋砸3千萬新增照明美化　中潭公路夜間觀光新亮點

▲草屯鎮雙十吊橋全新改造、增設夜間動態燈光秀。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮雙十吊橋已有50多年歷史，鎮公所為重現其昔日風采，向水利署和縣府提報吊橋改善計畫，獲補助執行經費，以3000多萬元修繕補強，並新增絢爛的動態燈光照明、美化外觀，讓雙十吊橋在夜色中成為中潭公路上最耀眼的觀光新亮點。

竣工典禮於14日晚間辦理，包括副縣長王瑞德、立委馬文君和游顥、水利署鳥嘴潭管理中心主任曾國源，縣議員李洲忠、廖梓佑、簡峻庭、唐曉棻，鎮長簡景賢、鎮代表會主席陳文忠及多位代表、多位里長與地方耆老、仕紳都到場共襄盛舉，並於橋頭一起進行剪綵儀式、走過吊橋，體驗全新完工後的吊橋風貌與燈光照明，更回味起當年雙十吊橋的歷史過往。

縣府指出，雙十吊橋緣起於1963、1965年，由地方熱心民眾李雲漢出錢出力、2度號召籌備下，才由縣府、公所、農會及地方居民共同募資150萬元，委託「台灣吊橋大王」林枝木率領工人建造長360公尺、寬1.8公尺鐵線吊橋，可供人車通行，並於1968年正式完工啟用，全長362公尺，橫跨烏溪、因銜接平林十股與雙冬兩地而得名；王瑞德回憶起年輕時到此聯誼旅遊及烤肉的青春歲月，盛讚吊橋周邊景緻怡人、深具文化觀光價值，是處浪漫懷舊的好去處。

簡景賢說，雙十吊橋興建完成迄今已超過56年，亟需整修補強吊橋鋼索及橋墩等設施，地方也反映多時，很高興能爭取到中央與縣府的補助、分兩期工程執行：除補強基礎設施，也新增橋面外觀的夜間照明燈飾，希望讓草屯多一處夜遊景點、吸引外地遊客前來遊賞。

縣府觀光處補充，雙十吊橋位於台14線中潭公路上，屬南投七大旅遊軸線藝術溫泉軸線「台灣藝術大道」上的觀光亮點，此次完工後有效提升吊橋行走安全，亦可提供民眾及遊客於夜間行駛於國道六號或台14線時，遠觀色彩斑斕的吊橋動態燈光饗宴，再現昔日風采。