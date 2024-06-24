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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指陸新規懲台獨「害到國民黨」　林右昌：荒謬、不智、愚蠢

▲▼2024-06-24【POP撞新聞】黃暐瀚專訪民進黨秘書長 林右昌。（圖／POP Radio聯播網提供）

▲主持人黃暐瀚（左）專訪民進黨秘書長林右昌（右）。（圖／POP Radio聯播網提供）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸近日發布關於懲治台獨頑固分子意見，列出犯分裂國家罪、煽動分裂國家罪等行為，最高可判處死刑，引起兩岸高度關注。民進黨秘書長林右昌今（24日）上午接受主持人黃暐瀚專訪，他直言，國民黨被國台辦「害到了」，這種說法荒謬、不智且愚蠢，接下來中國將會進退兩難，不曉得怎麼面對台灣人民和比較親中的政黨，「一竿子全部打掉」。

黃暐瀚今天上午在訪談過程中談及，賴清德今年已經講了4次「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，但前總統馬英九認為此主張違憲，林右昌如何看待？林笑說，「我們的憲法就是《中華民國憲法》，我們又不是中華人民共和國的憲法」。

林右昌話鋒一轉又說，前幾天國台辦發布關於懲治台獨頑固分子的意見，實在很荒謬，依照這個標準，全台灣2300萬人都是中共所定義的台獨，通通都要判刑、抓去關，更不用講參選中華民國總統的新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲，「選中華民國總統，不就分裂中國國土嗎？」

林右昌說，應該去問國民黨、民眾黨的政治人物，包括國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，中華民國是不是一個主權獨立的國家？如果他們也認同，那麼他們通通都是中共所認定的「台獨份子」。

黃暐瀚追問，為什麼兩岸這麼嚴峻，飛機一直飛過來，還要懲治台獨份子，就是因為總統賴清德走的路線就是讓對岸抓狂？這種說法怎麼解讀？林右昌說，大家拉開歷史縱深，共產黨政府對於台灣、中華民國的圖謀從來沒有改變過，例如1996年用砲彈和飛彈對付前總統李登輝、陳水扁，但到了馬英九時代變成了銀彈，前總統蔡英文則是砲彈、銀彈加上認知戰，現在賴清德時代還加上種種措施。

林右昌說，這反映中國在世界體系的變化，大家不要忘了，為什麼歐洲現在對中國這麼反感？就是因為中國支持了俄羅斯侵略烏克蘭，在世界上遍地烽火，試圖改變原本的結構和體系，使世界上其他國家形成民主同盟，把中國軍機繞台等行為歸因於「挑釁」，實際上，挑釁的是中國不是台灣。

此外，在節目廣告時間，林右昌補充，「我覺得，其實國民黨被（國台辦）害到了」，國台辦講這個是害到國民黨，「這個很愚蠢啊」。黃暐瀚也說，其實他不認同國民黨立委翁曉玲的說法，《憲法》裡面講那一塊（指中國大陸）是中華民國的領土，「是我們的領土這件事情，不等於我們要跟中華人民共和國合在一起，變成一個國家啊！」林右昌直言，如果是翁曉玲的講法，是「顛覆中共政權」，這更嚴重，不是嗎？黃暐瀚說，「所以我們都一起判死刑？」

隨後，在節目現場，林右昌續指，國台辦的說法荒謬、不智且愚蠢，台灣擁有非常強的經濟和民主體制，現在世界非常歡迎台灣，台灣護照好用，就是因為台灣與國際社會站在一起；世界多國支持台灣有意義參與國際組織，如果照這個邏輯，前陣子立法院副院長江啟臣率團爭取參與世界衛生大會，如果照國台辦的邏輯，算「頑固台獨份子」，也要被判重罪。

林右昌說，現在最慘的可能是國民黨與民眾黨，接下來不曉得怎麼辦，國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪陸，其中參訪成員過去搞不好也講過違反「台獨」規定的話，那是不是進到中國，就要全部抓起來關？接下來中國將會進退兩難，不曉得怎麼面對台灣人民和比較親中的政黨，「一竿子全部打掉」。

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