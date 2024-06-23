批藍白用「國會改革」包裝濫權　林右昌揭：為了讓綠無法好好執政

▲民進黨秘書長林右昌至基隆參加「反擴權，護民主」宣講活動。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨秘書長林右昌昨（22日）至基隆參加「反擴權，護民主」宣講活動，面對行政院提出「國會改革」相關法案的覆議案，遭到立法院否決，林右昌表示，「我們必須阻止蠢蠢欲動的黨國復辟」，要持續讓國會濫權、擴權的行徑讓人民知道，此外，林右昌還痛批，藍白在立法院內，用「國會改革」包裝濫權法案，進而製造恐懼，讓民進黨政府無法好好執政。

林右昌提到，很多朋友關心，「國會改革覆議案」表決沒有過，為什麼民進黨仍然持續宣講行動？對於這樣的疑問，林右昌表示，因為民進黨必須將正確的資訊讓更多國人知道，讓大家知道民主的價值，阻止蠢蠢欲動的黨國復辟。

林右昌指出，自己回到基隆宣講，就是為了要告訴現場的鄉親，不要因為政黨之分，忘記台灣民主價值，台灣最重要的價值就是民主制度，民主、法治跟人權缺一不可。

林右昌表示，過去國民黨執政戒嚴時期，台灣人不敢出聲，一路以來好不容易走向民主化，人民成為國家的主人，台灣的民主法治才有能長久發展進步，成為台灣最重要的資產。

然而，林右昌認為，自從國民黨立委傅崐萁赴中國回來之後，一切都改變了，「變成由共產黨導演，國民黨跟民眾黨賣力配合演出，在立法院內用國會改革包裝濫權法案，進而製造恐懼，讓民進黨政府無法好好執政，更意圖在2028年奪取政權，就是共產黨和國民黨的劇碼」。

至於相關法案的疑慮，林右昌直指，國民黨立委擴權、民眾黨配合，讓立委兼任法官、檢察官，只要不合藍白的意，就冠上藐視國會罪名，個人或企業的個資、機密都可以被問。

林右昌直言，這樣的法案就是濫權、擴權，並不是改革，真正的改革應該是改革立委自己，立委的清廉要被規範立、委不能洩密、立委赴中國要受規範，這才是國會改革。

林右昌接著提醒，雖然昨天國會改革法案在立院覆議表決沒有通過，但是民進黨不會氣餒，也請支持民主的國人不要氣餒，並強調，民進黨會繼續在街頭傳達守護民主的精神跟韌性，透過宣講把種子散播到全台各地，讓大家了解民主的價值，讓國人在下一次選舉，用選票展現台灣人民最大的意志與力量。