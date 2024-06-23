　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批藍白用「國會改革」包裝濫權　林右昌揭：為了讓綠無法好好執政

▲民進黨秘書長林右昌至基隆參與「反擴權，護民主」宣講活動。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

▲民進黨秘書長林右昌至基隆參加「反擴權，護民主」宣講活動。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨秘書長林右昌昨（22日）至基隆參加「反擴權，護民主」宣講活動，面對行政院提出「國會改革」相關法案的覆議案，遭到立法院否決，林右昌表示，「我們必須阻止蠢蠢欲動的黨國復辟」，要持續讓國會濫權、擴權的行徑讓人民知道，此外，林右昌還痛批，藍白在立法院內，用「國會改革」包裝濫權法案，進而製造恐懼，讓民進黨政府無法好好執政。

林右昌提到，很多朋友關心，「國會改革覆議案」表決沒有過，為什麼民進黨仍然持續宣講行動？對於這樣的疑問，林右昌表示，因為民進黨必須將正確的資訊讓更多國人知道，讓大家知道民主的價值，阻止蠢蠢欲動的黨國復辟。

林右昌指出，自己回到基隆宣講，就是為了要告訴現場的鄉親，不要因為政黨之分，忘記台灣民主價值，台灣最重要的價值就是民主制度，民主、法治跟人權缺一不可。

林右昌表示，過去國民黨執政戒嚴時期，台灣人不敢出聲，一路以來好不容易走向民主化，人民成為國家的主人，台灣的民主法治才有能長久發展進步，成為台灣最重要的資產。

然而，林右昌認為，自從國民黨立委傅崐萁赴中國回來之後，一切都改變了，「變成由共產黨導演，國民黨跟民眾黨賣力配合演出，在立法院內用國會改革包裝濫權法案，進而製造恐懼，讓民進黨政府無法好好執政，更意圖在2028年奪取政權，就是共產黨和國民黨的劇碼」。

至於相關法案的疑慮，林右昌直指，國民黨立委擴權、民眾黨配合，讓立委兼任法官、檢察官，只要不合藍白的意，就冠上藐視國會罪名，個人或企業的個資、機密都可以被問。

林右昌直言，這樣的法案就是濫權、擴權，並不是改革，真正的改革應該是改革立委自己，立委的清廉要被規範立、委不能洩密、立委赴中國要受規範，這才是國會改革。

林右昌接著提醒，雖然昨天國會改革法案在立院覆議表決沒有通過，但是民進黨不會氣餒，也請支持民主的國人不要氣餒，並強調，民進黨會繼續在街頭傳達守護民主的精神跟韌性，透過宣講把種子散播到全台各地，讓大家了解民主的價值，讓國人在下一次選舉，用選票展現台灣人民最大的意志與力量。

ET快訊
日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住：真丟臉
快訊／日本福島外海4.9地震！　最大震度4級
韓男星爆性侵學生！下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影
南韓核電廠「2.3噸儲存水」不慎外洩！　流入大海緊急檢測
張學雷逝世！　曾是台灣職籃「高砲塔」先驅
樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」　沐妍：想回去跳啦啦
波音又出事！玻璃4萬英尺高空「多處破裂」急折返

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍想找白修選罷法！柯文哲：天下本無事　庸人自擾「搞什麼鬼？」

朱立倫諷「青鳥吹的冷氣是中國制」　藍粉嗨：民進黨都吹中國風

釋憲辯論！黃國昌願自動請纓　要政院別再拿假訊息「禁不起考驗」

麥寮續命補核三缺口？　藍委轟：政府用彰化雲林人的肺為台發電

中國大動作「懲治台獨」　沈伯洋揭原因：習近平越來越慌

不會親自出馬！柯建銘：黨團成員不參加釋憲言詞辯論

獲柯文哲力挺12年沒變　黃國昌：不像民進黨「拿到權力忘記初衷」

藍籲大法官別當「民進黨看門狗」　柯建銘今批惡質說法

批藍白用「國會改革」包裝濫權　林右昌揭：為了讓綠無法好好執政

幕後／主張中華民國也算台獨　國安系統提醒：赴陸風險提高

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

藍想找白修選罷法！柯文哲：天下本無事　庸人自擾「搞什麼鬼？」

朱立倫諷「青鳥吹的冷氣是中國制」　藍粉嗨：民進黨都吹中國風

釋憲辯論！黃國昌願自動請纓　要政院別再拿假訊息「禁不起考驗」

麥寮續命補核三缺口？　藍委轟：政府用彰化雲林人的肺為台發電

中國大動作「懲治台獨」　沈伯洋揭原因：習近平越來越慌

不會親自出馬！柯建銘：黨團成員不參加釋憲言詞辯論

獲柯文哲力挺12年沒變　黃國昌：不像民進黨「拿到權力忘記初衷」

藍籲大法官別當「民進黨看門狗」　柯建銘今批惡質說法

批藍白用「國會改革」包裝濫權　林右昌揭：為了讓綠無法好好執政

幕後／主張中華民國也算台獨　國安系統提醒：赴陸風險提高

暑假前最後一檔！台中旅展大清倉　飛日本「第2人減萬元」

世界最醜狗狗比賽獅子狗「狂野譚」奪冠　熬過犬瘟熱堅韌求生

「上帝顯靈」真的贏了近100萬　大主教被賭場列入黑名單

C羅強勢領軍　葡萄牙前進歐國盃16強

00940股東連5周縮水　十大台股ETF受益人變動出爐

北京取消旅遊景區預約　故宮、國家博物館除外

天氣好出門散步！嘉義婦遭「掉落木條」砸頭　滿臉鮮血送醫

藍想找白修選罷法！柯文哲：天下本無事　庸人自擾「搞什麼鬼？」

朱立倫諷「青鳥吹的冷氣是中國制」　藍粉嗨：民進黨都吹中國風

博恩帶賀瓏二度攻蛋！　調侃王世堅跳水「台灣是民主的先鋒」：示範很多次

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

政治熱門新聞

幕後／漢光40無劇本「真的不演了」　取消預演、表演展示性科目

質詢竟要台積電的機密資料？　洪孟楷反擊：民進黨就是只會抹黑

中共15共機、6共艦「三面夾台」　再射火箭飛越台灣ADIZ

控陳沂胡說八道　苗博雅：把我的演講解釋成完全相反的意思

消費糾紛不開心也被叫到立院問話？　新北議員爆綠營帶頭造謠

柯文哲轟民進黨：還沒看到國會擴權先看到「總統擴權」

釣客滯陸3個月回不來！陳玉珍攜家眷探親　

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

幕後／漢光軍方要「直球對決出糗」　預判拋錨、夜訓民怨都當實戰

卓內閣二訪花蓮　陳世凱：未來將每月實地瞭解復原重建進度

交通部道安平台6／24上路　李孟諺：新增175處科技執法

幕後／主張中華民國也算台獨　國安系統提醒：赴陸風險提高

青年座談黃埔軍隊　學者籲軍事教育應回歸台灣本位，正視鳳山精神與貢獻

即／調整隊形！高市府4局處首長異動

更多熱門

相關新聞

王心凌在大陸爆紅「在台灣只是B咖」！網曝關鍵

王心凌在大陸爆紅「在台灣只是B咖」！網曝關鍵

甜蜜天后Cyndi王心凌「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」從去年9月展開，出道20多年，有演員及歌手身分的她，至今仍非常受歡迎，有網友驚呼，王心凌在台灣只能算是B咖歌手，但在大陸的人氣超旺，紅的程度有如天后，好奇是怎麼回事，貼文掀起網友熱論。

幕後／主張中華民國也算台獨　國安系統提醒：赴陸風險提高

幕後／主張中華民國也算台獨　國安系統提醒：赴陸風險提高

柯文哲轟民進黨：還沒看到國會擴權先看到「總統擴權」

柯文哲轟民進黨：還沒看到國會擴權先看到「總統擴權」

控陳沂胡說八道　苗博雅：把我的演講解釋成完全相反的意思

控陳沂胡說八道　苗博雅：把我的演講解釋成完全相反的意思

質詢竟要台積電的機密資料？　洪孟楷反擊：民進黨就是只會抹黑

質詢竟要台積電的機密資料？　洪孟楷反擊：民進黨就是只會抹黑

關鍵字：

林右昌民進黨國會改革國會擴權中國覆議釋憲

讀者迴響

熱門新聞

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

快訊／中華男籃前總教練張學雷逝世　享壽61歲

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

YTR眾量級Andy生日放閃家寧！　她甜讚：生命重要的人

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

《順風婦產科》美月要結婚了

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面