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雲嘉南分署攜手成大培訓重點產業人才　助文科生跨進半導體產業

▲雲嘉南分署半導體產業人才培訓據點計畫自2023年開辦以來，已累積82人完訓，訓後約有6成學員進入相關產業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署重點產業人才培訓據點計畫，幫助郭培萱提升職場技能，順利跨足半導體業，成功開啟嶄新職涯人生。（圖／記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

半導體讓世界看見台灣！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為推動重點產業人才培訓，與國立成功大學共同合作區域產業據點職業訓練整合服務，針對產業發展關鍵技術人力缺口辦理職業訓練課程，目前已累計82人結訓，其中文科生郭培萱藉此順利跨進半導體產業鍊，毋需再離鄉背井，展開人生職涯璀璨篇章。

▲雲嘉南分署半導體產業人才培訓據點計畫自2023年開辦以來，已累積82人完訓，訓後約有6成學員進入相關產業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

31歲的郭培萱，逢甲大學外文系畢業後，回到屏東老家，投入傳統產業工作2年，之後轉職電子業代工廠，利用語言優勢外派大陸廣東擔任專案管理師，負責處理外國客戶需求，薪資雖上看新台幣6萬元，但因在中國工作看不到未來，於是毅然辭去待了5年的工作。去年9月回台後，原想攻讀海外碩士，享受更寬廣的人生，待業期間發現台灣半導體產業後勢看漲，符合未來職涯規劃，但她文科畢業無半導體相關背景經驗，透過台灣就業通網站查詢職訓課程，看到雲嘉南分署與成大合作開設「半導體製程基礎培訓班」，講師是成功大學智慧半導體及永續製造學院的師資群，優秀的師資陣容讓她相當有信心。

郭培萱說，「上課最大驚喜就是有實作訓練，原本以為只是課堂聽講，沒想到竟然能夠親自上陣操作。」，她覺得學員藉此能更加了解產業的實際工作狀況，經過147小時訓練後，不僅深入了解半導體製程的基本理論和操作技術，還能獲得豐富的實際經驗，這些都大大地提升她在半導體領域的專業能力。「真想不到就此開啟了另一扇窗」，郭培萱結訓即就業， 順利跨進半導體相關產業，薪資看好也無需離鄉背井，她期許能再精進實務經驗與技術，朝向半導體業核心邁進。

▲雲嘉南分署半導體產業人才培訓據點計畫自2023年開辦以來，已累積82人完訓，訓後約有6成學員進入相關產業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲雲嘉南分署半導體產業人才培訓據點計畫自2023年開辦以來，已累積82人完訓，訓後約有6成學員進入相關產業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟指出，2024年台灣產業趨勢與科技業關係密切，半導體產業表現最為亮眼！據資策會MIC預估，2024年半導體業產值可達4.29兆新台幣，成長幅度為13.7%。此外，「數位轉型」和「永續發展」都是 2024 年台灣的重要產業趨勢，勞動部為此推動重點產業職訓課程，協助民眾培養關鍵技能，透過與民間合作，運用專業分工培訓模式整合相關訓練資源，培養關鍵技術人力；為減輕民眾負擔，參訓期間亦提供相關訓練補助，最高可全額免費，且符合特定對象者還能領取訓練津貼與學習獎勵金。企業主辦理政策性課程，也能請領訓練費用補助，比例由現行50%提高至70%。

▲雲嘉南分署半導體產業人才培訓據點計畫自2023年開辦以來，已累積82人完訓，訓後約有6成學員進入相關產業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署提醒有意投入重點產業領域服務的民眾，現在正是各行業缺工搶人才的時刻，雲嘉南分署與成功大學共同合作「112-114年半導體暨關鍵科技產業人才培訓據點計畫」，下半年「半導體製程基礎培訓班」與「半導體ESG永續規劃師認證班」課程將於7月陸續開課，歡迎有興趣民眾報名參加，詳情可至台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)或撥打雲嘉南分署電話06-6985945轉分機1599洽詢。

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