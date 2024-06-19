勞動部雲嘉南最大場就博會盛大登場　70家廠商超過3700個職缺

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署6月22日與23日將在新光三越台南中山店，舉辦為期2天的大型就業博覽會，邀集70家廠商、釋出逾3700個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署6月22日與23日將在新光三越台南中山店，舉辦為期2天的大型就業博覽會，邀集70家廠商、釋出逾3700個工作機會，這也是勞動部於雲嘉南區舉辦最大場的徵才活動。

首日重點邀商科技業及創新產業，顛覆求職者對中南部只有傳統產業的印象，次日則偏重邀約批發零售、餐飲服務業及製造業廠商，不僅超過8成為雲嘉南區在地職缺，更有近9成無經驗可，歡迎畢業青年、求職或轉業民眾踴躍參加。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，今年就博會分署特別依產業邀商，首日針對半導體業、生醫創新、資料經濟、資安產業等廠商進行邀請，包含全球半導體領頭羊台積電、醫材生技南光化學製藥、伺服器機殼龍頭勤誠興業及財團法人國家實驗研究院等，皆至現場設攤徵才；次日則因應疫後消費者對民生消費需求回升，帶來新的就業機會，網羅轄內相關業者包含新光三越、全聯、佐登妮絲、王品餐飲、碳佐麻里及築間餐飲等，釋出約1800個職缺，希望強化求職者的投入意願。

劉邦棟說，此次就博會有逾3千個雲嘉南區的在地工作機會，另約有700個職缺起薪35K以上，多家企業更是開出超優待遇攬才，如泰吉軒實業與王品餐飲皆祭出60K，分別要找課級主管與儲備店長、主廚，互助營造公司及緯穎科技公司也開出月薪最高60K，徵求50名的各類工程師、採購專員及進出口保稅專員，其中直得科技公司為了延攬國內業務工程師人才，薪資更是上看100K，鼓勵民眾至現場與廠商面對面、提高錄取機會。

當日現場除徵才活動外，為了讓求職民眾瞭解產業生產流程、趨勢與發展，還規劃「產業展示區」，邀請泰吉軒實業、Q哥、麥當勞、統一超商與鋒泰五金等5家特色廠商於現場進行實作及產品展示，希望藉由在徵才會場內打造「產業金店面」吸引求職者目光；另本次就博會也提供多元化的服務，設置「AI智慧面試官」、「職涯全方位互動體驗」、「韓風證件照拍攝」等各項有趣的體驗服務，內容包羅萬象。

為鼓勵求職民眾到場，主辦單位現場還舉辦早鳥求職、E化履歷填寫、闖關集點抽大獎及有獎徵答等活動，參加活動就有精美小禮物限量發送，完成求職面試更有機會把知名品牌的智慧手錶、無線耳機、遊戲機、電子閱讀器、電競螢幕等多項好禮帶回家；此外，本次就博會的地點就在台南火車站附近的新光三越台南中山店(台南市中西區中山路162號)，交通相當便捷、歡迎來自雲林、嘉義，甚至高屏或中彰投的求職者，都可以把握這次機會，一起到場尋職，詳情可上活動官網(https://goodjob.tw520.info/)，或撥06-6985945轉1699詢問。