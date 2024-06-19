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亞太農業技術展覽暨會議首度移至台南　黃偉哲盼促進產業交流合作

▲第8屆亞太農業技術展覽暨會議19日於大台南會展中心開幕，市長黃偉哲應邀出席開幕典禮，希望透過本次的展覽，讓在地產業的生產、供給方，可以達成更密切的合作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第8屆亞太農業技術展覽暨會議19日於大台南會展中心開幕，市長黃偉哲應邀出席開幕典禮，希望透過本次的展覽，讓在地產業的生產、供給方，可以達成更密切的合作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第8屆亞太農業技術展覽暨會議19日於大台南會展中心開幕，今年為貼近農漁畜產業的重要產地，將國內外參展商及買家導入中南部，展覽首次移至台南舉辦，共有來自11國廠商約400個攤位展出，市長黃偉哲應邀出席開幕典禮，希望透過展覽讓在地產業的生產、供給方，可更直接的與需求方意見交流達成更密切合作。

▲第8屆亞太農業技術展覽暨會議19日於大台南會展中心開幕，市長黃偉哲應邀出席開幕典禮，希望透過本次的展覽，讓在地產業的生產、供給方，可以達成更密切的合作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，本次農業技術展覽展示了許多來自世界各地包括荷蘭、丹麥等國家的先進技術，未來將可引領台灣、引領世界朝向更減碳、更環保、更生態的方向前進。而台南是台灣重要的農業基地，也是畜牧業非常發達的地區，台南的農民、農業，以及農村的生態都非常健康與活潑，未來也將充分利用科技發展農業，讓農業發展過程中對環境更友善，並且能降低成本，增加產品競爭力。

▲第8屆亞太農業技術展覽暨會議19日於大台南會展中心開幕，市長黃偉哲應邀出席開幕典禮，希望透過本次的展覽，讓在地產業的生產、供給方，可以達成更密切的合作。（圖／記者林東良翻攝，下同）
黃偉哲市長說，本次展覽適逢台南400，台南在過去幾年農業科技的努力與成長有目共睹，盼藉由展覽協助農民與業者相互觀摩，讓農民朋友們與最新的農業技術接軌，並藉由今年的展覽找到優化生產的模式，市府也會全力配合與鼓勵。黃偉哲也趁著今日的機會，走訪台灣館與荷蘭館，了解台灣與荷蘭在農業先進科技上的發展。

▲第8屆亞太農業技術展覽暨會議19日於大台南會展中心開幕，市長黃偉哲應邀出席開幕典禮，希望透過本次的展覽，讓在地產業的生產、供給方，可以達成更密切的合作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年的展覽主題以「永續」、「創新」、「環保」為核心理念，並推動產業轉型升級。南市府表示，近年來因應氣候變遷以及人力資源不足等挑戰，為穩定農漁畜的產量，永續循環成為新興的熱門話題，從農耕永續到社會資源的永續，從農糧種源更新維護到智慧節水滴灌的創新，都是大眾關注的議題。另外，在新綠色工業革命與循環經濟下，結合AI智慧化的農業設計等等，也都是需要公私一同關心並共同努力的目標。

▲第8屆亞太農業技術展覽暨會議19日於大台南會展中心開幕，市長黃偉哲應邀出席開幕典禮，希望透過本次的展覽，讓在地產業的生產、供給方，可以達成更密切的合作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局表示，今年的展覽包括有種子種苗、智慧農業設施、冷鏈技術、省工機械、畜牧飼料、智慧禽畜設備、漁業智慧養殖設備等等不同領域，內容豐富多樣，是十分難得的專業展覽。期許透過展覽讓不管是在地的農民還是廠商，都能夠充分利用科技讓農業永續經營，並將台灣最優良的農業技術推廣至更大的市場。

▲第8屆亞太農業技術展覽暨會議19日於大台南會展中心開幕，市長黃偉哲應邀出席開幕典禮，希望透過本次的展覽，讓在地產業的生產、供給方，可以達成更密切的合作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日活動現場貴賓雲集，包括亞洲英富曼會展有限公司資深副總裁Chris Eve、農業部政務次長胡忠一、財團法人農業科技研究院代理院長林俊宏、荷蘭在台辦事處行政及領事事務總監Ulco Gartner、丹麥商務辦事處處長Peter Sand、財團法人中央畜產會執行長王旭昌、財團法人工業技術研究院中分院副執行長李士畦、台灣飼料工業同業公會理事長韓家寅、台灣農業設施協會理事長艾群、中華民國養豬協會理事長潘連周、台灣農業機械暨資材協會理事長鄭又學、社團法人中華民國養雞協會理事長邱時恩等相關農業產業代表，以及許多國內外貴賓一同關心研商農業新興議題及永續發展。

▲第8屆亞太農業技術展覽暨會議19日於大台南會展中心開幕，市長黃偉哲應邀出席開幕典禮，希望透過本次的展覽，讓在地產業的生產、供給方，可以達成更密切的合作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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