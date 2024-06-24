氣體外洩仍發射！NASA太空人「被迫滯留太空」　不知何時返回地球

▲擎天神5號運載火箭搭載波音Starliner太空艙，於6月5日發射升空，前往國際太空站執行任務。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

近來波音公司爭議不斷！儘管美國航空太空總署（NASA）、波音公司管理人員早在事前就得知，其「星際客機」（Starliner）太空飛船所搭載的火箭存在燃料洩漏等問題，卻還是執意將火箭發射升空，導致如今2名太空人被迫受困在國際太空站、返回地球時間仍未定。

根據美媒《紐約郵報》，儘管美國NASA和波音公司的管理階層早在「星際客機」6月5日發射升空之前，就已經得知其所搭載的火箭存在氦氣洩漏，但卻依舊認為火箭可以發射，稱該問題並不會對太空飛船的航行安全構成威脅。

然而，火箭的發射日期早已因為另一個漏氣問題而導致延遲。

報導指出，目前在該軌道上又出現了4個氦氣洩漏的問題，其中一個推進器甚至被正式認定為「無法使用」，導致太空人威爾墨爾（Butch Wilmore）、威廉斯（Suni Williams）的返回行程至少得被迫延遲至7月2日，然而兩人原定應該在國際太空站待上一周、於6月13日返回地球。

NASA商業載人飛行計畫經理斯蒂奇（Steve Stich）透過聲明表示，「儘管存在問題，但NASA仍對星際客機充滿信心，在對接太空站時在軌道上表現良好。我們讓數據引導我們的決策，相對於我們在對接過程中觀察到的小氦氣系統洩漏、推進器性能進行管理」。

據悉，波音公司的飛機在過去一年內屢屢出現重大故障，至少有20名吹哨人對這家航空巨頭安全性表達疑慮和擔憂。