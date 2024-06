下班發現住家被闖入！男手拿「平底鍋」擊退竊賊　英勇片爆紅

▲男子靠平底鍋保衛家園。(圖/翻攝自X/Bashido)

記者李振慧/綜合報導

美國芝加哥男子威廉斯(Jason Williams)發現家裡遭竊賊闖入,情急之下他在家中尋找武器,沒想到最後竟然是靠家中常見廚具「平底鍋」反擊,成功把竊賊打得落荒而逃,畫面在網路上爆紅。

事件發生在20日下午3時左右,男屋主威廉斯當時剛下班,只差幾分鐘就要回到家中時,突然收到家中安全防護警報通知有竊賊闖入家中,他表示,「走進房子後,我立即尋找有沒有可以防身的武器,結果看到一個平底鍋,所以我拿起平底鍋,此時竊賊剛好下樓,當時我心想,要麼戰鬥要麼逃跑,我選擇應戰」。

Here is the video of the burglar being caught: got some good licks inside and the back. Keystone cops theme should be added for laughs. I’m ok. Guys gonna have a headache tomorrow and was taken away by the ambulance. pic.twitter.com/ry1hr89A54