下班發現住家被闖入！男手拿「平底鍋」擊退竊賊　英勇片爆紅





▲男子靠平底鍋保衛家園。（圖／翻攝自X／Bashido）

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥男子威廉斯(Jason Williams)發現家裡遭竊賊闖入，情急之下他在家中尋找武器，沒想到最後竟然是靠家中常見廚具「平底鍋」反擊，成功把竊賊打得落荒而逃，畫面在網路上爆紅。

事件發生在20日下午3時左右，男屋主威廉斯當時剛下班，只差幾分鐘就要回到家中時，突然收到家中安全防護警報通知有竊賊闖入家中，他表示，「走進房子後，我立即尋找有沒有可以防身的武器，結果看到一個平底鍋，所以我拿起平底鍋，此時竊賊剛好下樓，當時我心想，要麼戰鬥要麼逃跑，我選擇應戰」。

Here is the video of the burglar being caught: got some good licks inside and the back. Keystone cops theme should be added for laughs. I’m ok. Guys gonna have a headache tomorrow and was taken away by the ambulance. pic.twitter.com/ry1hr89A54 — Jason Williams (@Bashido) June 20, 2024

從監視器畫面可看到，手拿平底鍋的威廉斯竟然把竊賊打得落荒而逃，一路追打著竊賊從屋內跑到屋外，2人消失在鏡頭外後，還可聽到很大聲的敲擊聲，最後竊賊狼狽逃出民宅。

威廉斯靠平底鍋擊退竊賊的英勇片曝光後，獲得170多萬點閱，許多網友留言，「太帥氣了」、「天啊，那個敲擊聲是平底鍋敲到骨頭的聲音嗎」、「有理由買新的煎鍋了」。

威廉斯後來表示，幸好警察接到報案很快就趕到現場，成功將竊賊逮捕，同時也分享他被打到凹的平底鍋照片，「警察來了算他幸運，我狠狠教訓了他一頓，他欠我一個新鍋子」，雖然很高興事件圓滿落幕，不過妻子沒有很高興鍋子被打壞。