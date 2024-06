海邊玩遭飛彈碎片射死！　俄控：烏軍空襲克里米亞「釀5死逾百傷」

▲ 空襲發生後泳客竄逃。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯占領的克里米亞半島西南岸港市塞凡堡(Sevastopol)23日發生空襲,飛彈在上空爆炸後碎片擊中海灘泳客,造成至少5人死亡及逾百人受傷。俄國國防部指控,烏軍使用美國提供的武器攻擊平民,莫斯科必將有所回應,美方也應對此負責。

根據CNN,塞凡堡市市長拉茲沃扎耶夫(Mikhail Razvozhayev)在Telegram表示,「不幸的是目前有124人受害,其中3名死者是兒童,2名死者是成人。」

俄羅斯國防部聲稱,烏軍在這起攻擊中使用美援的MGM-140陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)。俄軍防空系統擊落4枚導彈,但另一枚因防空系統影響而偏離飛行軌跡,彈頭在城市上空爆炸。

5 people, including 3 children, killed and 124 civilians were injured as a result of the Ukrainian Armed Forces attack on Sevastopol.



Russian MOD: Today at 12.15, a terrorist missile strike by five U.S.-made ATACMS operational-tactical missiles equipped by cluster warheads was… pic.twitter.com/d7Jali9gzv