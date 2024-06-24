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海邊玩遭飛彈碎片射死！　俄控：烏軍空襲克里米亞「釀5死逾百傷」

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 空襲發生後泳客竄逃。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯占領的克里米亞半島西南岸港市塞凡堡（Sevastopol）23日發生空襲，飛彈在上空爆炸後碎片擊中海灘泳客，造成至少5人死亡及逾百人受傷。俄國國防部指控，烏軍使用美國提供的武器攻擊平民，莫斯科必將有所回應，美方也應對此負責。

根據CNN，塞凡堡市市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）在Telegram表示，「不幸的是目前有124人受害，其中3名死者是兒童，2名死者是成人。」

俄羅斯國防部聲稱，烏軍在這起攻擊中使用美援的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。俄軍防空系統擊落4枚導彈，但另一枚因防空系統影響而偏離飛行軌跡，彈頭在城市上空爆炸。

社群平台X曝光的影片可見空襲影響，受傷的平民被以擔架抬離海灘後送上車，還可看見泳客倉皇逃跑，許多人身上都還穿著泳衣。

其中一名死者是俄國馬加丹市（Magadan）副市長阿維里亞諾夫（Oleg Averyanov）愛女，該市市長葛里沙姆（Yuri Grishan）透露，他的女兒蘇菲亞（Sofia）年僅9歲，當時和父母到塞凡堡度假，未料遭逢意外。

拉茲沃扎耶夫宣布全市哀悼一天，他也說明，傷亡嚴重的部分原因是空襲發生的時間點，「當時有些平民正下班回家，有些人已經帶孩子前往海灘」。目擊者透露，空襲發生前未收到警報，許多市民也在官方貼文下方留言，對於沒有發布空襲警報表達不滿。

俄國國防部警告，對這起事件「必將有所回應」，更指控華府應對此次攻擊負責。烏軍對此則尚未回應。

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