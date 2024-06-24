俄羅斯達吉斯坦恐攻！猶太教堂慘遭「惡意縱火」　世界遺產化為烏有

▲俄羅斯達吉斯坦共和國高加索地區裏海沿岸城市德本。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

位於俄羅斯高加索地區的達吉斯坦共和國，至今以來仍有信奉伊斯蘭教的阿拉伯人居住，因此該地情勢相當複雜。當地時間23日首府馬哈奇卡拉、沿海城市德本爆發恐怖攻擊，造成目前至少有9人死亡、25人受傷，4名武裝分子遭到擊斃，被列為世界遺產的猶太教堂也發生火災。

根據《每日快報》、《德國之聲》等外媒，俄羅斯達吉斯坦共和國省府馬哈奇卡拉、沿海城市德本（Derbent，又譯傑爾賓特）於當地時間23日爆發恐怖攻擊，其中位於德本的一處猶太會堂遭人縱火焚燒，會堂燃起熊熊烈焰、直竄天際，俄羅斯猶太社區聯合會公共委員會主席柏魯赫戈林在Telegram上表示，「德本的猶太教堂著火，且火勢無法撲滅。」

沿海城市德本一直以來是古老猶太社區的所在地，猶太會堂被列為聯合國教科文組織世界遺產。俄羅斯猶太大會在網站上透露，該座猶太會堂在晚禱前的40分鐘慘遭襲擊，不過目前尚未傳出有人因此傷亡。

至於馬哈奇卡拉則是有兩座教堂慘遭襲擊，其中一座教堂的牧師慘遭割喉，另一座教堂的保全則被槍殺。

▲德本一座猶太會堂慘遭縱火攻擊，頓時燃起熊熊烈焰。（圖／路透）

達吉斯坦共和國領導人梅利科夫（Sergey Melikov）指控，犯罪首腦企圖透過此次襲擊破壞穆斯林占多數的貧困地區之穩定。北達吉斯坦選區國家杜馬議員哈吉耶夫少將（Abdulkhakim Gadzhiyev）則認為罪魁禍首是烏克蘭和西方國家，「毫無疑問，這些恐怖襲擊與烏克蘭、北約國家（NATO）情報部門存在某種聯繫」。

報導指出，達吉斯坦與車臣、喬治亞、亞塞拜然接壤，數十年來以來一直是令莫斯科當局頭痛的問題，俄軍一直在穆斯林占多數的北高加索地區與本土伊斯蘭叛亂份子鬥爭，而這也是車臣戰爭後留下來的毒瘤，數千名達吉斯坦人離開俄羅斯，為伊拉克與敘利亞的伊斯蘭國而戰。

伊斯蘭國（ISIS）持續聲稱介入主導針對俄羅斯境內的襲擊，包括今年3月向莫斯科郊區一處音樂會場地的致命襲擊。

據悉，達吉斯坦共和國的基督教、猶太教等相關場所經常淪為極端分子的恐怖攻擊目標。

2018年，基茲利亞爾市一名槍手在四旬齋前向教會信徒開槍，造成5名婦女死亡；該年10月29日，一群暴徒襲擊馬哈奇卡拉機場，響應社群媒體上的反猶太主義，並阻止一架從以色列抵達的客機，該群暴徒揮舞巴勒斯坦旗幟，試圖破門而入，超過20人受傷。