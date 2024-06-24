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「濃煙沖天、街頭槍戰」影片曝！　俄羅斯達吉斯坦恐攻9死25傷

記者張靖榕／綜合外電報導

莫斯科東南方、俄羅斯與喬治亞、亞塞拜然接壤的達吉斯坦，23日爆發恐怖攻擊。俄國當局指出，目前至少9人死亡、25人受傷，4名武裝份子也被擊斃。

綜合外電報導，恐怖攻擊發生於俄羅斯達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉（Makhachkala），還有當地沿海城市德本（Derbent）。俄國當局指出，目前有7名警員、1名神職人員與1名教堂警衛遇害死亡，4名武裝份子也被擊斃。

▲俄羅斯恐攻。（圖／翻攝X）

▲俄羅斯恐攻。（圖／翻攝X）

達吉斯坦當局表示，德本一處教堂的66歲神父尼可雷（Father Nikolay）雖身染重病，仍被武裝份子殘忍傷害；教堂警衛是唯一配備手槍的人，也遭到殺害。遭襲擊的是德本市與馬哈奇卡拉市的兩座東正教教堂、一座猶太會堂和一處交警檢查站。

馬哈奇卡拉市某教堂爆發槍戰時，19人立刻將自己反鎖在安全處躲避，最終全數順利脫身。該教堂攻擊者中至少1人被擊斃。

與此同時，德本的一處猶太會堂被人縱火焚燒，社群網路上流傳的多段片段顯示，會堂燃起熊熊大火，濃煙直竄天際。馬哈奇卡拉一處猶太會堂也遭到恐攻。

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）宣布，已經對「恐怖行徑」展開刑事調查，同時也正在追捕犯案槍手。

以色列外交部形容本次事件是針對2座猶太會堂的「綜合攻擊」，聲明中表示，「就目前所知，在攻擊當時，會堂內沒有參拜的信眾，也尚未從猶太社群中得知任何傷亡。」

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