「濃煙沖天、街頭槍戰」影片曝！　俄羅斯達吉斯坦恐攻9死25傷

BREAKING: A terrorist attack on a Jewish synagogue and an Orthodox church in Russia's Dagestan.



Five police officers were killed, and nine more were injured. pic.twitter.com/wM2PXwDsFC — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 23, 2024

記者張靖榕/綜合外電報導

莫斯科東南方、俄羅斯與喬治亞、亞塞拜然接壤的達吉斯坦,23日爆發恐怖攻擊。俄國當局指出,目前至少9人死亡、25人受傷,4名武裝份子也被擊斃。

綜合外電報導,恐怖攻擊發生於俄羅斯達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉(Makhachkala),還有當地沿海城市德本(Derbent)。俄國當局指出,目前有7名警員、1名神職人員與1名教堂警衛遇害死亡,4名武裝份子也被擊斃。

▲俄羅斯恐攻。(圖/翻攝X)

達吉斯坦當局表示,德本一處教堂的66歲神父尼可雷(Father Nikolay)雖身染重病,仍被武裝份子殘忍傷害;教堂警衛是唯一配備手槍的人,也遭到殺害。遭襲擊的是德本市與馬哈奇卡拉市的兩座東正教教堂、一座猶太會堂和一處交警檢查站。

馬哈奇卡拉市某教堂爆發槍戰時,19人立刻將自己反鎖在安全處躲避,最終全數順利脫身。該教堂攻擊者中至少1人被擊斃。

BREAKING:



Coordinated Islamist terror attacks in Dagestan, Russia.



Bearded gunmen dressed in black have attacked a synagogue and a church.



At least 6 people k*lled pic.twitter.com/iE6chKbBfh — Visegrád 24 (@visegrad24) June 23, 2024

與此同時,德本的一處猶太會堂被人縱火焚燒,社群網路上流傳的多段片段顯示,會堂燃起熊熊大火,濃煙直竄天際。馬哈奇卡拉一處猶太會堂也遭到恐攻。

BREAKING:



A synagogue is on fire in Dagestan, Russia after an Islamist terror attack.



At least 6 people k*lled pic.twitter.com/9HA8RmIVAx — Visegrád 24 (@visegrad24) June 23, 2024

俄羅斯調查委員會(Investigative Committee)宣布,已經對「恐怖行徑」展開刑事調查,同時也正在追捕犯案槍手。

以色列外交部形容本次事件是針對2座猶太會堂的「綜合攻擊」,聲明中表示,「就目前所知,在攻擊當時,會堂內沒有參拜的信眾,也尚未從猶太社群中得知任何傷亡。」