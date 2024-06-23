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血濺滿地　公寓大樓遭轟炸...哈爾科夫3死52傷

▲▼哈爾科夫大樓遭轟炸。（圖／路透社）

▲哈爾科夫大樓遭轟炸，地上濺滿鮮血。（圖／路透社，下同）

文／中央社

俄羅斯今天升高敵對行動，以導引炸彈擊中烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）一處住宅大樓，造成3死52傷。

▲▼哈爾科夫大樓遭轟炸。（圖／路透社）

法新社報導，官員表示，4枚導引炸彈擊中鄰近俄國邊界的哈爾科夫。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上傳一段影片，畫面顯示一棟公寓正面被毀、公寓外出現一個大坑。

▲▼哈爾科夫大樓遭轟炸。（圖／路透社）

他在通訊軟體Telegram發文寫道：「俄羅斯恐怖分子再次以導引炸彈襲擊哈爾科夫。」他並表示有3人喪生，目前救援人員仍在斷垣殘壁中搜索。

▲▼哈爾科夫大樓遭轟炸。（圖／路透社）

州檢察官表示，52名傷者當中包含3名十多歲的孩子。

澤倫斯基接著發布聲明說：「單單是這個6月初以來，俄國人就發射了超過2400枚導引炸彈對付烏克蘭，當中約700枚射向哈爾科夫州。」他痛斥「這是有計劃的恐怖行為」。

▲▼哈爾科夫大樓遭轟炸。（圖／路透社）

路透社報導，上傳網路的照片顯示，一棟5層樓公寓已成廢墟，窗戶玻璃碎落一地，陽台全毀，地面上被炸出來的大坑周圍盡是散落的瓦礫。

俄羅斯日益仰賴相對廉價的導引炸彈進行攻擊，因為這些炸彈從遠處投放，對俄國軍隊來說風險也相對較小。 俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，目前在烏東頓內茨克州（Donetsk）緩慢推進之中。自3個多月前占領重要工業城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）以來，陸續占領了多座村莊。

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