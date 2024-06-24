　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／俄羅斯達吉斯坦爆恐攻！　6員警、1神父遇害亡

文／中央社

俄羅斯反恐機構與警方指出，今天有多名槍手襲擊了達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）的猶太會堂和東正教教堂，造成1位神父及6名警員死亡。

法新社報導，這起恐怖攻擊發生於俄羅斯達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉（Makhachkala），還有當地沿海城市德本（Derbent）。

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）宣布，已經對「恐怖行徑」展開刑事調查，同時也正在追捕犯案槍手。

國家反恐委員會（National Antiterrorism Committee）透過聲明向俄羅斯新聞社（RIA Novosti）表示：「德本市與馬哈奇卡拉市的兩座東正教教堂、一座猶太會堂和一處交警檢查站於傍晚遭武裝襲擊。」

▲槍手襲擊猶太會堂和東正教教堂。（圖／翻攝X）

▲槍手襲擊猶太會堂和東正教教堂。（圖／翻攝X）

聲明提到：「根據初步資訊，恐怖攻擊造成俄羅斯正教會（Russian Orthodox Church）一位神父和數名警員喪命。」

達吉斯坦共和國內政部發言人加里耶娃（Gayana Gariyeva）告訴俄羅斯新聞社，恐攻導致6位警員死亡，另有12人受傷。

加里耶娃還說，有一位66歲的神父於德本市遇害身亡。

另外，達吉斯坦共和國內政部指出，已在馬哈奇卡拉市擊斃2名槍手。

ET快訊
今明西北雨最多　「下最大」地區曝
快訊／俄羅斯達吉斯坦爆恐攻！　6員警、1神父遇害亡
謝淑薇直落2打趴對手！　WTA伯明罕女網賽奪女雙冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／俄羅斯達吉斯坦爆恐攻！　6員警、1神父遇害亡

麥加朝覲遇51度極端高溫！ 沙烏地：已有1301人死亡

少女紅血球指數低求醫　竟意外揭露「有隱情」…男友恐關20年

華爾街日報：蘋果已與Meta等企業洽談AI合作

美國洪水、高溫警報齊發！愛荷華州民宅淹慘　1500萬人被熱爆

二戰中斷學業！105歲人瑞奶奶「史丹佛碩士」畢業　等80年抱回學位

有人持武器狂奔！澳洲購物中心急疏散　民眾奔逃

日本因應觀光公害　逾30地方政府研議開徵「住宿稅」

若真主黨與以色列開戰　數千名伊朗支持武裝分子願赴黎巴嫩參戰

曼徹斯特機場大停電！大量航班延誤取消　旅客擠爆機場

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

峮峮被KID勸找新戀情：我會努力　淚崩喊幸福「愛有很多種形式」

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

快訊／俄羅斯達吉斯坦爆恐攻！　6員警、1神父遇害亡

麥加朝覲遇51度極端高溫！ 沙烏地：已有1301人死亡

少女紅血球指數低求醫　竟意外揭露「有隱情」…男友恐關20年

華爾街日報：蘋果已與Meta等企業洽談AI合作

美國洪水、高溫警報齊發！愛荷華州民宅淹慘　1500萬人被熱爆

二戰中斷學業！105歲人瑞奶奶「史丹佛碩士」畢業　等80年抱回學位

有人持武器狂奔！澳洲購物中心急疏散　民眾奔逃

日本因應觀光公害　逾30地方政府研議開徵「住宿稅」

若真主黨與以色列開戰　數千名伊朗支持武裝分子願赴黎巴嫩參戰

曼徹斯特機場大停電！大量航班延誤取消　旅客擠爆機場

「為了這235元要讓我丟臉」　伯伯高鐵上激動鬼打牆原因曝

公車大亂鬥畫面曝！　老翁「爆氣約戰」婦人還抓傷2路人

快訊／俄羅斯達吉斯坦爆恐攻！　6員警、1神父遇害亡

Jennie、泫雅、aespa都穿「漁網上衣」　輕盈層次感是本季熱門單品

麥加朝覲遇51度極端高溫！ 沙烏地：已有1301人死亡

咳嗽、發燒、喉嚨痛！　醫：病人多到不像夏天

役男人數首跌破10萬人！　「擴充兵源」將提高補充兵役門檻

今明西北雨最多　「下最大」地區曝

00940報酬率衝破5%除息呼聲高　9檔重量級ETF開獎倒數

謝淑薇直落2打趴對手！　WTA伯明罕女網賽奪女雙冠軍

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

少女紅血球指數低求醫　竟意外揭露「有隱情」…男友恐關20年

陰莖癌全球發病率上升　嚴重恐斷根

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

有毒！　睪丸累積「永久化學物」

美媒：蘋果已與Meta等企業洽談AI合作

快訊／俄羅斯達吉斯坦爆恐攻！　6員警、1神父遇害亡

電風扇吹整晚頭痛又抽筋！專家曝解法

醫學系畢！26歲女「父母逼返鄉」慘淪工廠妹

超馬運動員摔倒受傷　無法跑步獲賠4.2億

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

7-11、LAWSON店員「集體闖全家超商」！　畫面瘋傳日網

麥加朝覲遇51度極端高溫！ 沙烏地：已有1301人死亡

嚮往成為AV女優　大學正妹宣布下海

房門上貼「顛倒鳳梨」超羞含意曝光

更多熱門

相關新聞

核戰風險飆升　哈佛教授：美中俄勿依賴1政策

核戰風險飆升　哈佛教授：美中俄勿依賴1政策

美國哈佛大學教授警告，全球正面臨核戰的高度風險，初步措施應集中在減少美國與中國、俄羅斯、北韓的緊張關係，且美國、俄羅斯和中國應該結束對「警告即發射」政策的依賴，解除導彈戒備狀態，避免在短時間內做出關乎數百萬人生命的決策。

普丁警告南韓：軍援烏克蘭是一大錯誤

普丁警告南韓：軍援烏克蘭是一大錯誤

美允許援烏武器用於「回擊俄羅斯本土」

美允許援烏武器用於「回擊俄羅斯本土」

紐時：俄羅斯北韓軍事結盟　中國頭痛

紐時：俄羅斯北韓軍事結盟　中國頭痛

普丁訪越南　讚對俄烏戰爭「立場平衡」

普丁訪越南　讚對俄烏戰爭「立場平衡」

關鍵字：

俄羅斯恐攻Republic of Dagestan

讀者迴響

熱門新聞

味全慰留無效　「火球男」引退

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

高雄男頭痛掛急診！竟是感染「食腦蟲」1個月亡

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

正妹爬山中邪！自拍全身裸照求祭改

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

彰化傳3例熱中暑　43歲女登山昏厥命危

彰化2國中弟帶網紅一日遊！影片破60萬觀看

即／22:27花蓮近海規模5.4「極淺層地震」

即／台北車站前事故！　國光客運撞上行人

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

竹恐怖色魔「性侵2女」掐脖壓制逞慾

牙線棒一堆人用錯！「3動作」千萬別犯

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面