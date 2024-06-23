　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

若真主黨與以色列全面開戰　數千名伊朗支持武裝分子願赴黎巴嫩參戰

▲▼黎巴嫩真主黨武裝分子今年5月在黎巴嫩南部進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗支持的中東組織表示，願意在必要時協助真主黨對抗以色列。圖為黎巴嫩真主黨武裝分子2023年5月在黎巴嫩南部進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

伊朗支持的黎巴嫩與伊拉克組織官員表示，若黎巴嫩與以色列邊境的衝突升級為全面戰爭，中東地區數千名親伊朗的武裝人員已準備好前往黎巴嫩，與真主黨（Hezbollah）並肩作戰，聯手對抗以色列。

根據美聯社報導，自以色列去年10月7日與加薩走廊伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰以來，黎巴嫩南部由伊朗支持的真主黨武裝分子經常在以色列北部的邊境交火。以色列6月發動空襲導致一名真主黨高階指揮官陣亡後，局勢進一步惡化，真主黨發射了數百枚火箭與爆炸無人機來報復以色列。

以色列官員威脅稱，若無法透過談判把真主黨驅離邊界，將考慮向黎巴嫩發動軍事進攻。真主黨方面表示，不願意與以色列開戰，但若發生戰爭，他們也已經做好準備。真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）19日警告，若以色列與真主黨之間爆發戰爭，以色列將沒有任何一處是安全的。

據納斯魯拉說法，真主黨有10萬多名作戰人員，依照目前的戰鬥方式僅使用了一部分人力，但來自伊朗、伊拉克、敘利亞、葉門等地的激進組織領袖曾經表態，願意派遣上萬名武裝人員來幫助真主黨，「我告訴他們，謝謝你們，但我們的人數已經太多了。」

伊朗支持的黎巴嫩和伊拉克組織表示，如果黎巴嫩與以色列邊境爆發戰爭，來自中東區域內的伊朗支持的武裝分子將加入戰鬥。目前已有數千名戰士部署在敘利亞，可以輕易穿過漏洞百出、未標記的邊境參戰。

一名來自伊朗支持的伊拉克組織成員在巴格達告訴美聯社，如果全面戰爭爆發，「我們將與真主黨並肩作戰」。他與另一名成員表示，伊拉克的一些顧問已經抵達黎巴嫩。

另一個伊朗支持的在黎巴嫩組織成員透露，來自伊拉克民兵「人民動員」（Popular Mobilization Forces）、阿富汗的「法蒂瑪旅」（Fatimiyoun）、巴基斯坦「扎伊納卜旅」（Zeinabiyoun）以及葉門反政府組織「青年運動」（Houthis，又譯胡塞武裝）等組織的武裝人員都可能到黎巴嫩參戰。

ET快訊
快訊／「鋒總」陳金鋒衝出場抗議！
吳念庭「天上掉下來禮物」　台鋼領隊：我們會指名
雞腿、雞排飯都價降！店家「良心公告」 8千人暴動
不忍全說了！琳妲爆前男友偷約啦啦隊女孩　火大分手
快訊／國3北上事故　後方車流回堵6K
啦啦隊女神丹丹「解放比基尼」！　炸出雙球辣爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本因應觀光公害　逾30地方政府研議開徵「住宿稅」

若真主黨與以色列開戰　數千名伊朗支持武裝分子願赴黎巴嫩參戰

曼徹斯特機場大停電！大量航班延誤取消　旅客擠爆機場

有毒！睪丸累積「永久化學物」　美研究：恐影響後代健康

殘殺18歲前女友！日男稱「發展遲緩」求減刑　法官秒打臉

中菲南海衝突　總統小馬可仕：菲律賓無意挑起戰爭

印尼富商陳屍家具店3天！　17歲女兒帶妹妹亂刀砍死親爹

「陰莖癌」全球發病率上升！　巴西最嚴重10年6500人斷根

軟體服務商CDK系統遭攻擊　駭客討數千萬美元贖金！北美車商受衝擊

巴西球賽「大屠殺」！槍手朝看台區瘋狂掃射　釀2死8傷

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

日本因應觀光公害　逾30地方政府研議開徵「住宿稅」

若真主黨與以色列開戰　數千名伊朗支持武裝分子願赴黎巴嫩參戰

曼徹斯特機場大停電！大量航班延誤取消　旅客擠爆機場

有毒！睪丸累積「永久化學物」　美研究：恐影響後代健康

殘殺18歲前女友！日男稱「發展遲緩」求減刑　法官秒打臉

中菲南海衝突　總統小馬可仕：菲律賓無意挑起戰爭

印尼富商陳屍家具店3天！　17歲女兒帶妹妹亂刀砍死親爹

「陰莖癌」全球發病率上升！　巴西最嚴重10年6500人斷根

軟體服務商CDK系統遭攻擊　駭客討數千萬美元贖金！北美車商受衝擊

巴西球賽「大屠殺」！槍手朝看台區瘋狂掃射　釀2死8傷

感動台鋼球迷聲聲喚　吳念庭期待：可以一起成長

國會擴權覆議案沒通過　王美惠6／23嘉義市宣講

不婚不生！他買套房自住「還有需要換房？」　網建議：再買1間

又是投資詐騙！嘉義男要匯125萬投資未上市股票　警銀聯手喊卡

AA制男友愛旅遊吃好料　「她狂燒存款約會」！網勸分：妳只是分母

傳台中第三家好市多落腳龍井　高層回應：需符合4大要件

楊謹華感性告別《浪姐5》！　唱rap挨酸難聽認了：唱跳不是我強項

不想租屋！「台北哪可吹冷氣睡覺」　大神曝1地方：可躺平又泡澡　

快訊／王正棠跑壘爭議　陳金鋒衝出場抗議！

明11縣市「高溫警示」　未來一周熱成紅番薯

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

歹徒性侵…隔壁「跆拳道館長一家」衝出狂打

電風扇吹整晚頭痛又抽筋！專家曝解法

護士妻與院長大玩SM！看見瘀青才知戴綠帽

嚮往成為AV女優　大學正妹宣布下海

7-11、LAWSON店員「集體闖全家超商」！　畫面瘋傳日網

大象巨掌踩踏象夫　長鼻一捲「隨意拋屍」

大韓航空「仁川飛台中」班機爆意外！緊急返航

賣淫妹「假裝處女」80次！價碼秒翻倍

美智庫：中國不用武力「海警1招」隔離台灣

200人斬！AV女優「擇偶條件曝光」

亡靈引領找遺體？夫妻上山驚見「腐爛男屍」

更多熱門

相關新聞

血濺滿地　公寓大樓遭炸...哈爾科夫3死

血濺滿地　公寓大樓遭炸...哈爾科夫3死

俄羅斯今天升高敵對行動，以導引炸彈擊中烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）一處住宅大樓，造成3死52傷。

F-16V狙擊手莢艙　飛官：數十公里外標定敵機

F-16V狙擊手莢艙　飛官：數十公里外標定敵機

退伍賠300萬？空軍飛官：至少要2000萬

退伍賠300萬？空軍飛官：至少要2000萬

闖巴勒斯坦地盤！　以色列男遭槍殺

闖巴勒斯坦地盤！　以色列男遭槍殺

3國軍艦成功「三檔靠泊」

3國軍艦成功「三檔靠泊」

關鍵字：

中東以色列黎巴嫩真主黨伊朗加薩哈瑪斯軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

《順風婦產科》美月要結婚了

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！

快訊／對流旺盛！9縣市大雨特報　下到晚上

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面