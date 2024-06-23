若真主黨與以色列開戰　數千名伊朗支持武裝分子願赴黎巴嫩參戰

▲伊朗支持的中東組織表示，願意在必要時協助真主黨對抗以色列。圖為黎巴嫩真主黨武裝分子2023年5月在黎巴嫩南部進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

伊朗支持的黎巴嫩與伊拉克組織官員表示，若黎巴嫩與以色列邊境的衝突升級為全面戰爭，中東地區數千名親伊朗的武裝人員已準備好前往黎巴嫩，與真主黨（Hezbollah）並肩作戰，聯手對抗以色列。

根據美聯社報導，自以色列去年10月7日與加薩走廊伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰以來，黎巴嫩南部由伊朗支持的真主黨武裝分子經常在以色列北部的邊境交火。以色列6月發動空襲導致一名真主黨高階指揮官陣亡後，局勢進一步惡化，真主黨發射了數百枚火箭與爆炸無人機來報復以色列。

以色列官員威脅稱，若無法透過談判把真主黨驅離邊界，將考慮向黎巴嫩發動軍事進攻。真主黨方面表示，不願意與以色列開戰，但若發生戰爭，他們也已經做好準備。真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）19日警告，若以色列與真主黨之間爆發戰爭，以色列將沒有任何一處是安全的。

據納斯魯拉說法，真主黨有10萬多名作戰人員，依照目前的戰鬥方式僅使用了一部分人力，但來自伊朗、伊拉克、敘利亞、葉門等地的激進組織領袖曾經表態，願意派遣上萬名武裝人員來幫助真主黨，「我告訴他們，謝謝你們，但我們的人數已經太多了。」

伊朗支持的黎巴嫩和伊拉克組織表示，如果黎巴嫩與以色列邊境爆發戰爭，來自中東區域內的伊朗支持的武裝分子將加入戰鬥。目前已有數千名戰士部署在敘利亞，可以輕易穿過漏洞百出、未標記的邊境參戰。

一名來自伊朗支持的伊拉克組織成員在巴格達告訴美聯社，如果全面戰爭爆發，「我們將與真主黨並肩作戰」。他與另一名成員表示，伊拉克的一些顧問已經抵達黎巴嫩。

另一個伊朗支持的在黎巴嫩組織成員透露，來自伊拉克民兵「人民動員」（Popular Mobilization Forces）、阿富汗的「法蒂瑪旅」（Fatimiyoun）、巴基斯坦「扎伊納卜旅」（Zeinabiyoun）以及葉門反政府組織「青年運動」（Houthis，又譯胡塞武裝）等組織的武裝人員都可能到黎巴嫩參戰。