柯文哲酸：民進黨剉咧等　有聽證調查權「很難封存、不交資料」

▲民眾黨主席柯文哲到台南六甲蘭都觀光工廠，妻子陳佩琪一旁陪同。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

行政院日前針對國會改革修法提覆議，立法院21日表決以62比51票通過維持原決議，代表覆議失敗，而民進黨下一步將提釋憲，使國民黨主席朱立倫酸說，民進黨怕過去種種弊案被揭露，無所不用其極。民眾黨主席柯文哲23日也批評，一旦有聽證、調查權，民進黨就「剉咧等」。

柯文哲23日上午到台南六甲蘭都觀光工廠進行參訪，並接受媒體訪問。針對民進黨未來將針對國會改革修法提釋憲，是否認同朱立倫說是民進黨擔心弊案被查？柯文哲表示，哪一項國會改革案的案子，特別是聽證跟調查權，不是民進黨當年的主張？所以自己才替立院民眾黨團總召黃國昌抱怨、伸冤，過去12年都沒改變的是黃國昌，而改變的則是民進黨。

柯文哲提及，當年黃國昌主張要國會改革，現在還是主張要國會改革；反而是當年民進黨說要國會改革，現在卻不要了，所以變的是民進黨，而不是黃國昌，甚至背棄台灣人民的就是民進黨。

柯文哲直言，一旦有聽證跟調查權，「我看民進黨就『剉咧等』！」因為黨團有索資，看到對方送來的一整本都畫黑線、塗黑，這個要怎麼查？而現在有國會聽證、調查權，「以後再這樣不交資料、封存的，我看就困難了。」