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釣客滯陸3個月回不來！陳玉珍陪家眷探親　母淚求：快讓兒子回家

▲▼立委陳玉珍陪同家眷赴陸探親 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲立委陳玉珍陪同胡姓士官的家眷赴陸探親 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、許宥孺／金門報導

陸軍金門防衛指揮部一名25歲胡姓士官於3月17日出海釣魚，不慎於霧中迷航，滯留大陸超過3個月。胡姓士官的父母與妻女今(22日)在立委陳玉珍陪同下，搭乘小三通赴陸，明日探視胡男。陳玉珍表示，此案的癥結點主要仍卡在0214的漁船翻覆事件，陸方認為未獲得妥善的處理與回應，希望這2件事陸方可以脫勾辦理。

胡姓士官與40歲吳姓釣客在今年3月17日出海釣魚，卻迷航至福建泉州海域，遭陸方海警尋獲，雖吳姓釣客先獲釋返回金門，但胡姓士官卻因身分敏感，遭大陸滯留至今。胡姓士官透過家屬主動申請志願退伍，軍方基於尊重，核定於5月13日零時生效，並期待路方秉持人道精神，儘速讓平安返回。

▲▼立委陳玉珍陪同家眷赴陸探親 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣府秘書王中聖代表現長陳福海送上關聖帝君的銀幣 。（圖／記者林名揚翻攝）

胡姓士官滯留大陸已超過3個月，胡的父母與妻女今日下午4點多，出現在水頭碼頭，在國民黨金門立委陳玉珍的陪同下，搭乘小三通赴陸，預計明天要探視胡男。金門縣府秘書王中聖也到場陪同，並轉達縣長陳福海的關心之意，王中聖表示，前兩天是關聖帝君聖誕，陳福海特別準備關聖帝君的銀幣，希望胡母帶過去給胡男，保佑他一切順利，讓胡姓鄉親早點回來。

胡母表示，這次帶了一些換洗衣物和兒子愛喝的奶茶，讓他暫解思鄉之情。先前不敢去探視兒子是因為看了帶不回來，怕他心情受影響，所以尊重兒子的意見，但此事真的拖太久了，他的女兒也一直吵著要看爸爸，小孩搞不懂爸爸只是出海釣個魚，為什麼3個多月了，都沒辦法回家，所以決定要過去看他，才能安心。

▲▼立委陳玉珍陪同家眷赴陸探親 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲家屬淚求陸方儘早放兒子回家。（圖／記者林名揚翻攝）

胡母哭訴，兒子是家中的經濟支柱，她懇求陸方能儘快讓孩子回家，而台灣政府也能好好處理好漁船事件與兩岸關係，讓陸方早日放孩子回家。

陳玉珍表示，他們一行今晚先到廈門，明天早上再到泉州探視胡男，希望讓他跟家屬可以多一點時間相處。此行台辦一直有在協助，而她也會跟台辦表達，希望能讓鄉親快點回來。

陳玉珍直言，胡姓釣客不能回來，主要癥結就是因為0214事件的關係，她這次在海峽論壇回來後就有做溝通，有向對岸表達希望兩件事情可以脫勾辦理，也希望台北方面要把鄉親的事情放在心上，讓鄉親可以早日回來。

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