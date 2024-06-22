50年前「勞軍綜藝秀」重返金門　藝工隊表演嗨翻阿兵哥

▲「金城藝工隊」重回擎天廳勞軍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

在1970至80年間曾隸屬於金門防衛司令部政戰部下的「金城藝工隊」，21日下午重回金門擎天廳勞軍，帶來一連串的精彩歌舞演出，吸引近千名官兵及民眾擠爆現場，共同重溫50年前戰地金門獨有的大型勞軍綜藝秀盛況，觀賞民眾表示，雖然演出曲目「年代久遠」，但演出水準高超，讓他像看演唱會一樣超興奮。

金門縣文化局表示，為配合駐縣藝術家譚行健的藝文駐地成果展，特別邀請前藝工隊同事、歌友及學生等20餘人，自費組團前來金門在擎天廳義演，除懷飲水思源之心，也趁機重遊舊地，看看金門這些年的進步。

據了解，「金城藝工隊」原為1970至80年間，隸屬金防部政戰部下的一個單位，當年金門進駐近10萬大軍，逢年過節均舉辦各式大型勞軍活動慰勞駐軍官兵的辛勞。目前由唐南林老師率領部份藝工樂隊、歌手，在台北成立音樂會館，定期教學及歌友的演出及商演，並每年多次舉辦大型演唱會，為北台流行音樂創建新潮流。

生平首次現場觀賞大型勞軍綜藝秀的李姓民眾表示，能在擎天廳這種鬼斧神工的特殊場域中，看到如此精彩的表演，真的很興奮，雖然演出的曲目對他來說可能「年代有點久遠」，但每位表演者的實力都是一級棒，猶如在看演唱會一般；也希望以後能有更多的表演能在此舉辦，讓大家都能有機會體驗如此獨特的勞軍活動。

金城藝工隊為當年金門政治作戰工作隊沿襲主要工作為長官蒞部、歡送、大型宣慰演出、暑期戰鬥營、離島海防等小型部隊演出同歡，女性表演者為聘僱人員，男性為充員義務役士兵依照專長遴選。