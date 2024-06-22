　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

50年前「勞軍綜藝秀」重返金門　藝工隊表演嗨翻阿兵哥

▲▼「金城藝工隊」重回擎天廳勞軍。（圖／記者林名揚翻攝）▲▼「金城藝工隊」重回擎天廳勞軍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲「金城藝工隊」重回擎天廳勞軍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

在1970至80年間曾隸屬於金門防衛司令部政戰部下的「金城藝工隊」，21日下午重回金門擎天廳勞軍，帶來一連串的精彩歌舞演出，吸引近千名官兵及民眾擠爆現場，共同重溫50年前戰地金門獨有的大型勞軍綜藝秀盛況，觀賞民眾表示，雖然演出曲目「年代久遠」，但演出水準高超，讓他像看演唱會一樣超興奮。

金門縣文化局表示，為配合駐縣藝術家譚行健的藝文駐地成果展，特別邀請前藝工隊同事、歌友及學生等20餘人，自費組團前來金門在擎天廳義演，除懷飲水思源之心，也趁機重遊舊地，看看金門這些年的進步。

▲▼「金城藝工隊」重回擎天廳勞軍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼「金城藝工隊」重回擎天廳勞軍。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，「金城藝工隊」原為1970至80年間，隸屬金防部政戰部下的一個單位，當年金門進駐近10萬大軍，逢年過節均舉辦各式大型勞軍活動慰勞駐軍官兵的辛勞。目前由唐南林老師率領部份藝工樂隊、歌手，在台北成立音樂會館，定期教學及歌友的演出及商演，並每年多次舉辦大型演唱會，為北台流行音樂創建新潮流。

生平首次現場觀賞大型勞軍綜藝秀的李姓民眾表示，能在擎天廳這種鬼斧神工的特殊場域中，看到如此精彩的表演，真的很興奮，雖然演出的曲目對他來說可能「年代有點久遠」，但每位表演者的實力都是一級棒，猶如在看演唱會一般；也希望以後能有更多的表演能在此舉辦，讓大家都能有機會體驗如此獨特的勞軍活動。

金城藝工隊為當年金門政治作戰工作隊沿襲主要工作為長官蒞部、歡送、大型宣慰演出、暑期戰鬥營、離島海防等小型部隊演出同歡，女性表演者為聘僱人員，男性為充員義務役士兵依照專長遴選。

▲▼「金城藝工隊」重回擎天廳勞軍。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
疫後梅毒、淋病增！　2族群「上升約2成」最明顯
熱到發紫！全球6月創高溫　專家：今日大台北、花東會更熱
柴犬咬死「大湖公園」野生綠頭鴨！　畫面曝光引怒火
快訊／中共41共機、7共艦「四面夾台」　最近離鵝鑾鼻僅31浬
賀軍翔遭換角！　金鐘編劇逆風力挺：如果是冤枉的呢？
孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消救護人員真有才　獲選2024國際急診醫學年會成果刊登

50年前「勞軍綜藝秀」重返金門　藝工隊表演嗨翻阿兵哥

雙老家庭居家環境凌亂　南投縣新媳婦關懷協會號召社福團體助清潔

受邀參加三島町故鄉會津工人祭　工藝中心帶領社區公益團體秀手藝

草屯農會葡萄節暨農民節活動登場　消費滿500有禮、農會超市9折優惠

桃園啟動國土計畫專案通盤檢討　將召開13區公聽會

桃園中山國小慶70生日　6／22踩街秀才藝

基隆消防救災實兵演練　保障城際轉運站安全

獨／7銀髮族登谷關波津加山　老婦扭傷腳搜救人員連夜救援

南投縣青年一日職場體驗趣暑期登場　隨青創業者和業師找職涯方向

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

汽車撞分隔島 倒車突高速繞圈720度！撞翻4機車

陳芳語遭Keanna爆料與謝和弦「錄音室啪啪」：那時候我才17歲...

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

南消救護人員真有才　獲選2024國際急診醫學年會成果刊登

50年前「勞軍綜藝秀」重返金門　藝工隊表演嗨翻阿兵哥

雙老家庭居家環境凌亂　南投縣新媳婦關懷協會號召社福團體助清潔

受邀參加三島町故鄉會津工人祭　工藝中心帶領社區公益團體秀手藝

草屯農會葡萄節暨農民節活動登場　消費滿500有禮、農會超市9折優惠

桃園啟動國土計畫專案通盤檢討　將召開13區公聽會

桃園中山國小慶70生日　6／22踩街秀才藝

基隆消防救災實兵演練　保障城際轉運站安全

獨／7銀髮族登谷關波津加山　老婦扭傷腳搜救人員連夜救援

南投縣青年一日職場體驗趣暑期登場　隨青創業者和業師找職涯方向

10大違規飆升18%「4個月開單125萬件」　下半年重點取締項目曝

土城迎7字頭超瘋狂！專家曝新北「1低價潛力區」：如下個土城

陸發布「台獨」最高死刑！　蕭旭岑喊話賴清德：回歸一中憲法

台鐵撞土石流9人受傷　徐榛蔚籲中央：給花蓮一條安全回家的路

林書豪回顧國王賽季「生涯最艱難」　直言被當箭靶賽前很焦慮

按一下喇叭就開戰　女騎士氣罵「Ugly」挨罰9千元

小6女童桌球夢被毀！色教練「摸臀熊抱30次」：想凝聚向心力

【周焦點】大陸2款休旅預告登台　Mazda新車上市　Skoda新休旅開賣

今多雲時晴「防午後雷陣雨」　氣象署：未來2周炎熱

南消救護人員真有才　獲選2024國際急診醫學年會成果刊登

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

地方熱門新聞

延緩腎功能惡化　醫師教你保養腎臟方法

老婦扭傷腳搜救人員連夜救援

南投縣新媳婦關懷協會號召社福團體協助雙老家庭清潔環境

草屯農會葡萄節暨農民節活動登場

工藝中心帶領社區公益團體赴日　故鄉會津工人祭秀手藝

桃園啟動國土計畫專案通盤檢討　召開公聽會

蘇花崇德路段崩坍搶通　用路人小心通行

台南古蹟限定好滋味中正紀念堂限定登場

高雄驚悚車禍！女騎士衝撞路旁學生妹

李啟維：路殺犬貓火化應有效率落實

交長李孟諺：可行性、投資效益足就挺中捷延伸南投

桃園中山國小慶70生日　6/22踩街秀才藝

即／台鐵深夜死傷事故！中壢=埔心列車延誤

基隆消防救災實兵演練　保障城際轉運站安全

更多熱門

相關新聞

台中旅行團遊上吐下瀉　金門衛生局排除食物中毒

台中旅行團遊上吐下瀉　金門衛生局排除食物中毒

來自台中一組61人旅行團赴金門旅遊，5月27日傍晚在某餐廳用餐後，28日凌晨起陸續出現發燒、上吐下瀉等症狀，其中15人更到金門醫院掛急診。院方研判疑似食物中毒，立即通報金門縣衛生局，經檢驗後，暫排除食品中毒可能。

休旅車撞機車肇逃　自撞起火重傷影片曝

休旅車撞機車肇逃　自撞起火重傷影片曝

休旅車肇逃自撞護欄火燒車！駕駛昏迷骨折送醫

休旅車肇逃自撞護欄火燒車！駕駛昏迷骨折送醫

釣客滯陸3個月！陳玉珍曝癥結點跟「0214」有關

釣客滯陸3個月！陳玉珍曝癥結點跟「0214」有關

金門機車追撞路邊故障汽車！騎士送醫

金門機車追撞路邊故障汽車！騎士送醫

關鍵字：

金城藝工隊擎天廳金門勞軍綜藝秀懷舊

讀者迴響

熱門新聞

日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

夏至炎熱致命　宜蘭老婦人菜園疑中暑倒地

日本馬來貘「運輸抵台無生命跡象」

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

新自強號撞落石出軌　乘客曝撞擊現場

住戶亂丟大便！管委會嗆調「彩色畫面」

群創傳出售廠房給美光　公司回應了

超兇「兄弟象迷正妹」6000人朝聖　IG找到了

更多

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面