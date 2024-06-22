福爾摩沙環島餐車聯盟快閃金門　只有3天！　一次朝聖全台好料

▲「福爾摩沙環島餐車聯盟」20日登陸金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

來自台灣本島、匯集北、中、南知名行動餐車的「福爾摩沙環島餐車聯盟」20日登陸金門，參加21日起於市港六路一連舉辦3天的「餐車嘉年華＆台灣農特產品推廣會」活動，共計有31家不同特色品牌攤商，各特色餐車平行排開超級壯觀，吸引眾多民眾朝聖。

此次經金湖鎮公所邀請，福爾摩沙環島餐車聯盟團隊首次跨海來到金門，團隊表示，他們的初心就是想要踏遍台灣所有角落，聯盟的成立靠的是與大家的緣分，從無到有、一點一滴慢慢建立起到現在的規模，這次到金門雖然人生地不熟，要克服很多問題，但能夠帶領整個團隊來到金門是很特別的體驗。

福爾摩沙環島餐車聯盟領隊詹錦龍表示，這是他們首次「跳島」到金門辦活動，共帶來26個品牌、17台餐車來與鄉親見面，有文創攤、也有台灣知名的小吃，都是平時在台北圓山、高雄駁二特區的「排隊」美食及異國料理，一次把台灣北、中、南的好滋味全帶來金門，讓鄉親可以就近吃好料。

主辦單位指出，本次「福爾摩沙環島餐車聯盟」17台餐車的26個品牌包括嘎嘣脆、夯旗魚黑輪、金桃手作-鬆軟系司康、布魯托熱狗堡、Oh泰好吃調皮搗蛋、愛麻客、感情所在、好柒手作甜品、鵼yakitori、呈伯手作軟法／貝果堡、虎珅現烤點Husun、PAKU PAKU 派庫、帕尼布尼-印度脆球、双筷日式炒麵、Machala馬查拉漢堡、禾田food truck、阿楽章魚燒、Greedy貪吃鬼、ヒヨイツ壱肆伍獨享大阪燒、波洛卡手作窯烤披薩、集雞蜜Agent Taiwan Crispy Chicken、摘星茶道、憲憲烤魚、Vutjulj食者、泰唬了，以及J衣櫃。

而在台灣農特產品攤位方面，則有屏東縣滿州鄉農漁特產展售、世寶農場、埔里鎮枇杷社區、哎唷菓子埔里大坪頂百香果，以及3092泰武鄉-好咖品味就少你。6月21、22日每日下午18點於服務台打卡，就送精美小禮品，數量有限送完為止。而6月22、23日開始的「金湖鎮餐車嘉年華&台灣農特產品推廣會」還有二天，從下午15點到下午21點，歡迎各位鄉親一起共襄盛舉。