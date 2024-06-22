印度大象巨掌連續踩踏象夫　長鼻一捲「隨意拋屍」

▲大象發怒出腳多次踩踏象夫，事後還長鼻一捲，把屍體隨意拋棄一旁。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

印度喀拉拉邦卡薩拉果德縣發生死亡事件，當地一座私人大象中心20日一頭大象突然發怒，直接出腳多次踩踏62歲的象夫巴拉克里希南（Balakrishnan），事後還長鼻一捲，將巴拉克里希南的屍體隨意拋棄一旁。

根據《latestly》報導指出，整起事件發生於20日，當時正在私人大象中心工作的巴拉克里希南，正像往常那樣透過鞭打指揮大象，讓其前往指定位置以便遊客乘坐。

未料在這時候，大象突然發怒，第一時間便將巴拉克里希南撞倒在地，之後更是用巨大的象腿在巴拉克里希南頭顱、身體、四肢等部位多次踩踏。最後在看到巴拉克里希南毫無反應後，才用鼻子捲起巴拉克里希南的遺體，將其隨意棄置在旁。

其實在事情發生之初，就有其他象夫注意到如此情況，但是在趕來現場後，巴拉克里希南已經當場死亡。

報導中提到，該間私人中心中飼養有2頭大象，但是並未向印度動物福委會等相關單位進行註冊，屬於非法營業。而整起意外發生之後，目前該間私人大象中心已經被有關當局勒令停業。

但是在報導中也指出，雖然當地有相關法令，但實際上，在當地8個大象中心、35頭大象中，只有4頭大象有依法登記。

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