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唐治平摸狗突脫口問「要不要死」　便當店員工被抓衣領驚嚇報警

男星唐治平的媽媽於3日被發現陳屍社區頂樓，而唐治平始終不承認那是自己的母親，事發至今唐治平的精神不穩、精神紊亂。（圖／翻攝畫面）

▲男星唐治平的媽媽3日被發現陳屍社區頂樓，但唐始終不承認那是自己母親，事發至今精神不穩。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

男星唐治平的媽媽於3日被發現陳屍社區頂樓，而唐治平始終不承認那是自己的母親，不願簽署文件領回遺體，使得唐母遺體仍暫冰置板橋殯儀館。而事發至今唐治平精神不穩、紊亂，豈料又爆出他在18日跟內湖一家便當店的狗狗玩到一半時，竟脫口問「要不要死」，員工還被唐抓住衣領，他甚至想對路人動手，便當店員工在無奈之下則選擇報警。

據東森新聞報導，唐治平於18日晚間8時左右，經過內湖某便當店，當時他看到店的狗狗很可愛，就接著把狗叫出店外，並開始跟狗狗玩，當下店內員工也認出是唐治平，沒有阻止他跟狗互動。

豈料，唐治平跟狗狗玩到一半時，竟脫口問「要不要死」，店家則十分錯愕反問「沒有啊他幹嘛要死」、唐又問「他要不要死」，店家則回「他幹嘛要死，我不懂啊」，接著唐要對方「出來」，此時店家十分不解的問「我出來幹嘛？我得罪你了嗎？」唐聽了後則邊笑邊搖頭。

而後，員工還被唐抓住衣領，此外唐還想把狗狗抱走，甚至想對路人動手，他被樹木絆倒後還去踢無辜店家的回收物。便當店員工對此表示，因為唐實際上沒做出任何傷害行為，所以沒辦法提告，無奈之下則選擇報警。

對此，經紀公司發聲明回應，目前唐治平的私事都由多年好友管理，希望大家能夠協助他就醫。

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