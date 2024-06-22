新自強號出軌　雨量「僅2.5毫米」竟爆發土石流

▲台鐵229次新自強號21日下午因大清水溪土石溢流覆蓋軌面，造成列車出軌。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

台鐵229次新自強號21日下午16點50分行經和仁隧道南口，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車第1車第4軸、第2車全車、第9車第3軸出軌，司機員手部骨折、8名旅客輕傷。然而根據中央氣象署的雨量統計，最靠近事發地點的「和中」測站從下午16點到17點累計雨量僅2.5毫米，還未達到警戒值，卻仍發生土石流。

根據台鐵官網公告，229次（3000型自強號）下午16時50分行經崇德、和仁間51K+300西正線（和仁隧道南口），因大清水溪土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車第1車第4軸、第2車全車、第9車第3軸出軌，司機員手部骨折、8名旅客輕傷。

據台鐵公司說明，這次事件研判是雨勢導致土石流突然溢流衝進軌道，而非「落石」，司機員發現時已經來不及了，且當下氣象署的雨量監測也未達警戒值。

根據氣象署統計，最接近事發地點的「和中」測站從下午16點到17點間，日累計雨量僅2.5毫米，而在16點之前累計雨量更是為「0」。

▲根據中央氣象署的雨量統計，最靠近事發地的「和中」測站從下午16點到17點累計雨量僅2.5毫米。（圖／翻攝中央氣象署官網）

交通部綜合規劃司日前說明，台鐵公司與中央氣象署合作，開發客製化劇烈天氣監測系統，鐵路全線已有96處即時雨量監控警示處所，預計6月底前再增加2處，以能即時掌握現地氣候。

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