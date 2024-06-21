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男漂在池塘5小時　警察上前拖屍「突然坐起來」驚悚畫面曝光

男漂在池塘5個小時　警察上前拖屍「突然坐起來」驚悚畫面曝光。（圖／翻攝自X）

▲警察試圖把男子拖上岸時，屍體突然動了。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度泰倫加納邦警方接到報案，有民眾發現一具男屍漂浮在池塘中長達5個小時，警方前往現場果然在水中發現屍體，趕緊把屍體拖上岸時，沒想到屍體突然動了起來，驚悚畫面在網路上瘋傳。

事件發生在哈納馬孔達(Hanamkonda)當地一處池塘，有民眾向警方報案，在池塘中發現漂浮著一名男子，從早上7時到中午12時、長達5個小時完全都沒有動過，擔心可能已經死亡，所以報案。

影片中可看到，警方接獲報案前往現場，在池塘中發現漂浮的男屍，員警上前想將遺體拖回岸上時，沒想到屍體突然坐起來，還能和警方說話，嚇壞附近群眾。

當地媒體報導，原來這名男子是在礦石場工作的工人，每天在烈日下工作12個小時身體非常疲累，喝醉後想要泡在池塘中降溫，結果不小心睡著，才會被路過民眾誤會是屍體。

影片曝光後獲得400多萬點閱，許多網友留言，「我重複看這個影片5次以上了，超好笑」、「如果我是警察，我當下會被嚇死」、「好慘，他只是想休息一下」。

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