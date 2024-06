男漂在池塘5小時　警察上前拖屍「突然坐起來」驚悚畫面曝光

▲警察試圖把男子拖上岸時,屍體突然動了。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度泰倫加納邦警方接到報案,有民眾發現一具男屍漂浮在池塘中長達5個小時,警方前往現場果然在水中發現屍體,趕緊把屍體拖上岸時,沒想到屍體突然動了起來,驚悚畫面在網路上瘋傳。

事件發生在哈納馬孔達(Hanamkonda)當地一處池塘,有民眾向警方報案,在池塘中發現漂浮著一名男子,從早上7時到中午12時、長達5個小時完全都沒有動過,擔心可能已經死亡,所以報案。

Drunk Man Mistaken for Dead, Found Alive in Hanumakonda Pond



Residents of Reddypuram Kovelakunta in Hanumakonda were taken aback today after discovering what they initially believed to be a dead body floating in the local pond.

The man, later identified as a quarry worker from… pic.twitter.com/3koRv6iCai