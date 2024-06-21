孩半夜偷上網！虎爸放大絕「癱瘓2街區信號」鄰居崩潰　下場慘了

▲隨著電子產品普及，現在越來越多的孩子沉迷網絡。（示意圖／PhotoAC）

圖文／CTWANT

隨著電子產品普及，現在越來越多孩子沉迷網絡，而家長們為了阻止孩子上網，可謂是煞費苦心。法國1名男子為了制止孩子半夜偷偷上網，在家中裝設信號干擾器，不料竟導致周邊地區的手機信號陷入癱瘓。根據規定，法國禁止民眾私自使用多頻段信號干擾器，因此該名父親未來可能面臨訴訟及罰款。

綜合外媒報導，來自法國科多爾省梅桑熱鎮的男子，近日為了小孩沉迷網路一事感到苦惱不已，多次勸說無果後，為了阻止孩子半夜偷偷上網，便買了1個信號干擾器，每天午夜到淩晨3時間，他就會開啟信號干擾器屏蔽信號，讓孩子無法上網，不料卻導致周邊地區的手機信號和Wi-Fi信號陷入癱瘓。

多位手機用戶紛紛投訴，但電信公司工作人員檢查後並未發現異常，然而每天晚上幾乎同一時段，該地區的通訊信號陷入都會癱瘓。為了查出原因，法國國家頻譜管理機構（ANFR）派出1輛設備齊全的檢測車輛和工作人員，前往事故現場進行檢測，很快確定了干擾信號來自某位居民家中。

工作人員上門詢問時，男子大方承認信號干擾器就是自己安裝的，目的是為了阻止孩子上網，並沒有惡意，也萬萬沒想到會干擾2個街區的信號。根據ANFR規定，法國禁止私自使用多頻段信號干擾器，違者將面臨最高6個月的監禁和30000歐元（約新台幣104萬元）罰款。目前ANFR已經結束調查，並對該男子提起了訴訟。

延伸閱讀

▸ 哲學系妹啃老！嫌餐飲「狗都不如」寧可躺著賺 再嗆姐：78女哭X小自以為很屌

▸ 唐治平突衝電視台下跪！ 不爽被逼認屍：說了800次「那不是我媽」

▸ PLG／林書豪帶傷上陣！領先18分險陰溝翻船 延長賽贏下奪隊史首冠