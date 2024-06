20歲男被朋友騙去醫院做手術　醒來發現「變性成女生」被迫結婚

▲男醒來發現自己被變性。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦傳出一起離奇案件,一名20歲男子在醫院醒來,發現自己遭朋友欺騙做了變性手術,男性生殖器已經被醫生切除,對方還告訴他,「現在你是女生了」,強迫2人結婚。

居住在北方邦桑賈克村(Sanjak)的受害男子穆賈希德(Mujahid)控訴,他被男性友人奧普拉卡許(Omprakash)6月3日騙到當地醫院Muzaffarnagar Medical College健康檢查,醒來發現自己被做了變性手術。

20-year-old Mujahid was coerced into undergoing gender change surgery without his consent at Begrajpur Medical College in Mansoorpur, Uttar Pradesh.



Read More: https://t.co/bDzjeOZqQr#SexChange #Surgery #Medical #Health #UttarPradesh #Begrajpur pic.twitter.com/UBJqsJhGyI