20歲男被朋友騙去醫院做手術　醒來發現「變性成女生」被迫結婚

▲男醒來發現自己被變性。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦傳出一起離奇案件，一名20歲男子在醫院醒來，發現自己遭朋友欺騙做了變性手術，男性生殖器已經被醫生切除，對方還告訴他，「現在你是女生了」，強迫2人結婚。

居住在北方邦桑賈克村(Sanjak)的受害男子穆賈希德(Mujahid)控訴，他被男性友人奧普拉卡許(Omprakash)6月3日騙到當地醫院Muzaffarnagar Medical College健康檢查，醒來發現自己被做了變性手術。

穆賈希德表示，「當我恢復知覺時，他突然告訴我，我現在一名女人了」，當時奧普拉卡許威脅他，反正他的家人以後也不可能接受他，2人不如結婚、住在一起，甚至已經找好願意證婚的律師，如果拒絕就會射殺他父親、搶奪土地。

穆賈希德後來在父親的支持下，16日前往警局報案，他聲稱，其實過去2年來一直遭到奧普拉卡許的威脅與騷擾。誇張事件曝光後引發當地民眾憤怒，許多農民齊聚在事發醫學院前抗議，要求官員與醫院應該要對事件採取行動，目前警方已將奧普拉卡許逮捕，涉案醫生也在接受調查。