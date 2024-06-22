綠覆議案敗北擬提「暫時處分」　藍坦言「被動角色」揭下一步

▲國民黨「藍鷹行動」挺國會改革行動，在確定覆議案遭到否決後，國民黨主席朱立倫率全體黨籍立委向現場群眾表達謝意。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院21日否決行政院國會改革覆議案，國民黨原本要民眾黨提釋憲前的空窗期儘速抓出民進黨近年執政的弊案，但民進黨團總召柯建銘指出，民進黨團將在最短時間內提出釋憲案及暫時處分，因此不存在空窗期。國民黨立委坦言，目前藍營屬被動角色，但在大法官宣布暫停處分之前，藍營會盡可能抓弊，彰顯國會改革法案必要性；但暫時處分是顯示民主憲政的重大危機，請大法官自知自重。

國民黨推動的國會改革是希望能讓陽光照進國會，讓國會有監督的力量，在昨日否決覆議案後，國民黨首席副書記長林思銘就說，國會改革最重要的目的是要讓民進黨執政的官商勾結、貪汙腐敗弊案一一現形，後續國民黨將從光電弊案、雞蛋採購、疫苗採購、快篩試劑的採購等爭議儘速來查。

不過，林思銘也坦言，民進黨一定會聲請釋憲、暫時處分，到時國會改革相關法案將被冷凍起來無法執行，但國民黨仍會堅定繼續走下去。

立委翁曉玲指出，民進黨提出釋憲可以請求暫時處分，但也要看大法官受不受理，如果真的受理，國民黨只能靜待大法官的解釋，但國民黨目前已經正在準備釋憲的理由，絕對會捍衛國民黨所提的法案。

至於是否在釋憲之前，利用空窗期查弊？翁曉玲談言，要查弊案需要先成立調查委員會，這些需要一些程序，且還要經過院會決議，確實是有一段時間，目前還不知道來不來得及，若沒有辦法啟動調查權，則會利用日前針對鏡電視案成立調查小組，使用現有的質詢權及調閱文件權來查弊，但這樣力道就比較不強。

立委許宇甄則提到，釋憲時間要花多長未可知，呼籲民進黨所提名的大法官們，不要為了求表現而迅速做出暫時處分；國會改革屬於國會自主事項，也是前總統蔡英文的競選政見，更獲得超過半數民意的支持，應該讓國會改革即時上路，揪出一切不法，還給人民一個乾淨的國家。

副書記長羅智強也指出，這屆大法官全由民進黨提名，他們確實很有可能提暫時處分，但這樣是對民主憲政的重大危機，請大法官自知自重；林思銘則說，若大法官裁定暫時處分，「國民黨團對於後續司法院預算、大法官預算都會有因應的對策與做法」。

立委吳宗憲表示，以他對法律及憲法的理解，國會改革法案完全不符合暫時處分的要件，暫時處分必須要有急迫性的需求，例如之前身分證是否按捺指紋的問題，如果當時大法官沒有暫時處分，那政府就會開始採集人民的指紋，損害是無法回復的，但國會改革法案沒有無法回復問題，並沒有急迫性。