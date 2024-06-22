幕後／覆議只是中繼站　綠兵分四路戰釋憲、宣講齊放為青鳥「保溫」

▲覆議案表決只是國會改革爭議中繼站。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

在藍白國會改革版本三讀後，綠營設下三道關卡：覆議、釋憲、罷免，昨（21日）院會覆議案一如預期未通過，藍營卻緊張兮兮一下甲動一下夜排，就怕民進黨發動突襲，綠營則老神在在，想讓案子盡速離開國會、送給大法官。綠營早已進入下個戰場準備釋憲，也將透過多場宣講「保溫」高漲的民意，再延伸到下個罷免戰，甚至撩撥2026地方首長之爭。

據了解，總統最快24日就會公告，加上3日後生效，最快26日就可提出釋憲和暫時處分，若經行政院或4分之1立委聯署聲請釋憲，並一併提出作成暫時處分，大法官可裁定在憲法判決前，暫時停止法律適用，而暫時處分最長6個月，之後大法官公布憲法判決，若判決合憲，相關條文將生效、違憲則失效。

據了解，考量到整體修法內容「部分合憲、部分違憲」可能性較高，在綠營提出釋憲的過程，總統府、行政院、監察院、民進黨團將拆解整部「國會擴權法案」，就相關職權所屬部分各自提出釋憲，例如分成國情報告即問即答、藐視國會罪、人事同意權、國會調查權、聽證權、修法過程等幾大主軸。

對於覆議案結果，民進黨團已經預告會率先提出釋憲與聲請暫時處分，行政院也表達將同樣立場、院長卓榮泰受訪時也透露會再次請益立法院長韓國瑜，總統則是在收到咨文後，再審慎評估。監察院雖尚未表態，但日前也曾表達立場，監院當時指出，依憲法規定，調查及調閱權等監察職權，仍專屬監察院行使，相關條文涉違反權力分立，監察院無法接受。

至於如何分進合擊，民進黨團說明，一定最快時間提出，至於行政院及總統府甚至監察院要提都尊重，相信他們都會提釋憲，因為各單位職責不同，監察院大概只有寫到585的部分，行政院應該就有礙執政部分提，總統府要不要對國情報告部分釋憲，都尊重，民進黨團釋憲就職權行使法、刑法都會提還有緊急處分，不同角度的版本都寫好了，黨團也花時間重頭到尾確認，隨時可以送、準備出發。

而釋憲同時，民進黨團也將提出暫時處分，暫時停止法律適用，但釋憲結果出爐前難有新進度，馬上就會遇到數個月空窗期，藍白也擺明不會放過這樣的機會，在覆議案表決剛結束後，藍營就放話已鎖定光電弊案、雞蛋採購、疫苗採購、快篩採購、數位身分證等作為優先調查項目，但不少藍委都私底下坦言對釋憲結果「沒信心」，國民黨團副秘書長林思銘也坦言，「我們可能只能在短短的6個月之內來查這些」。

覆議案表決結果早有預期，綠營也早就移轉下個戰場，在釋憲空窗期間，若相關議題熱度虎頭蛇尾，將錯失一個挽回年輕選民機會；民進黨勢必主動出擊，要延續議題熱度。民進黨秘書長林右昌昨就特別到立院為黨籍立委打氣，他也預告，一直到7月16日立法院本會期結束前，都會持續進行全台宣講。

民氣可用，藍白版本國會改革修法內容及過程確實引來不少非議，國內法學專家多持反對立場，甚至有過去明顯親藍立場學者也認為不妥，而場外抗爭群眾集結速度與人數更讓人跌破眼鏡，但相關議程畢竟是持久戰，時間拉長後，公民運動勢必顯露疲態，綠營透過多點開花的宣講，讓高漲民意能夠「保溫」，就是下階段目標。

民進黨本就是街頭起家，重新回到街頭面對民眾訴求，意圖凝聚支持者、擴大論述範圍。對於宣講活動，黨政人士相當振奮，他透露，上週辦的首場花蓮宣講效果非常好，考量到地方政治生態也沒有動員的情況下，仍聚集大批人潮，「你能想像嗎？這是在花蓮，而且不要說便當，連礦泉水都沒有。」

民進黨藉由多場宣講拉長戰線，釋憲只是中繼站，明年可能啟動的罷免戰才是重中之重，透過最新的藍白是「國會執政黨」論述，歸責國會亂象、強化民眾黨、國民黨鴨霸形象，若真能成功罷免個別區域立委，可以奪回國會最大黨席次，即便無法，也能為2026地方選戰操兵演習、延伸議題熱度與支持者的高漲情緒。