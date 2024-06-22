綠指陸「懲治台獨」跟藍白國會改革1相似處　「說你台獨就台獨」

▲民進黨立院黨團。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國國台辦21日發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，其中規定，分裂國家犯罪最高是死刑，追訴期是20年。對此，民進黨團今（22日）表示，相關範圍包山包海：是否有做台獨、參與國際組織、乃至於從課綱下手等，跟藍白所推藐視國會罪跟反質詢一樣定義不明，先認定你有問題再入人於罪。

黨團幹事長吳思瑤指出，覆議案表決結束後三小時，中國頒布這樣的新規定，最重死刑，這是心理戰要恫嚇台灣人民，藍白所推藐視國會罪跟反質詢定義不明、描述不清，就跟中國的新規定一樣缺乏明確定義，說你台獨就台獨。

吳思瑤強調，藍白說要查弊案、中國要辦台獨，都先射箭再畫靶，沒有正當法律程序，只要國會多數比人頭就可以認定弊案、就要辦你。且範圍包山包海：是否有做台獨、參與國際組織、乃至於從課綱下手，只要涉及分裂都會中，就像國會擴權法案一樣包山包海，先認定你有問題再入人於罪。

吳思瑤指出，國台辦昨天說廣大台灣人民不用擔心，只有少數分裂國家的人才是查辦對象，這跟黃國昌講的只有百分之一才可能受到調查，一模一樣。這就是中央廚房一條龍式操作，立法院香港化不是危言聳聽而是現在進行式，戰場不只在國會也在社會，需要全民一起建立堅強的心理防衛機制，中國沒有台灣司法管轄權，他們自己講自己開心，我們自己國家自己救。

綠委沈伯洋則表示，這是中國兩手策略，一硬一軟去做對台灣相關措施，觀察最近中國對菲律賓跟對台灣做法一致，但最大差別就是，中國要威嚇菲律賓人民時手沒有那麼容易伸進去，但對台灣為何肯公布這些，不只是名單還有詳細措施，因為他知道台灣有漏洞，也就是國會擴權法案，配合台灣立委可以做一些事情。

沈伯洋指出，但中國有點太急了，應該等藍白調查一些所謂的弊案，再來公布。那麼急的原因就是因為接下來有釋憲、暫停處分，就像傅崐萁說要在空窗期做一些事情，中國才會急著搬出這些，不然這應該至少是下個會期才會丟出的東西。