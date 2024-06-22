朱立倫問國會改革「若清白怕什麼？」　綠委：白色恐怖時也這樣說

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨（21日）院會藍白國會改革覆議案未通過，綠營將提出釋憲，對此，國民黨主席朱立倫今表示，若國會進行調查，民進黨大概就撐不住了，所以窮一切之力量要自我保護。對此，民進黨團總召柯建銘回應，該查都查了，國民黨在立法院沒有經過這段嗎？朱立倫就別搞這套了，就大方承認是中國附隨組織。綠委沈伯洋則指出，當初白色恐怖也說沒有顛覆政權要什麼好害怕？但念了一本書就被叫去問話。

朱立倫今受訪表示，釋憲之前會有空窗期，若國會調查揭發出很多的弊案，民進黨就撐不住了，所以窮一切之力量自我保護，但相信所有民眾關心的弊案，過去30年沒辦法解開的黑幕，都希望能揭露。

柯建銘表示，這是自取其辱，朱立倫、傅崐萁跟藍白講話都是一個鼻孔出氣在抹黑、搞煙霧彈，口罩、疫苗有哪一個是弊案？該查都查了，國民黨在立法院沒有經過這段嗎？

柯建銘質疑，拿這些東西包裝、沒有弊案講成弊案，蒙騙國人跟藍白選民，他們再怎麼宣傳都是為中國做嫁，朱立倫就別搞這套了，就大方承認是中國附隨組織。

對於朱立倫說民進黨清白就不怕被調查，沈伯洋則指出，這跟白色恐怖、刑法一百條一樣，當時也說沒有顛覆政權要什麼好害怕？但念了一本書就被叫去問話，用這種方式不斷騷擾、叫人過去問話、覺得你說謊就罰錢，還說可以做司法救濟，但他會幫忙付律師費嗎？也不會啊！這樣濫權毫無邊界的法律，就是拿來騷擾官員跟台灣人民。



