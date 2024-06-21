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大陸 大陸焦點 特派現場

「水庫洩洪」害桂林變水城？居民轟不告知　官方：簡訊可能延遲

▲廣西桂林洪水。（圖／新華社）

▲廣西桂林市面臨30年一遇的超大洪水。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國最近豪雨成災，廣西桂林市面臨30年一遇的超大洪水。桂林城區6月19日下午出現嚴重內澇，沿江區域及市中心低窪地區被淹，水最深的地方有數米深，桂林站因進水停止運營，引起外界關注。不少受訪的居民對水庫的調控提出了質疑，這次桂林城區被淹，主要是因為上游水庫洩洪引起，大家措手不及。

▲廣西桂林洪水。（圖／新華社）

據央視《新聞1+1》報導，廣西壯族自治區防汛抗旱指揮部辦公室副主任、緊急管理廳副廳長周運逵表示，此次桂林城區出現嚴重內澇，主要有三個原因，一是6月16日桂林灕江剛發生了一次超級洪水，洪水還沒完全消退，灕江的水位還是相對比較高。二是上游多地也發生了超過250毫米的特大暴雨，形成了大量的徑流。三是上游調節洪水的4座水庫，在上一輪降雨過程中蓄水已經滿了，發揮不了攔蓄洪水的作用。因此上游的水一來，就馬上迅速倒灌進入城內，形成較嚴重的洪水。

周運逵說，是否與水庫洩洪有關，其向水利部門瞭解，主要原因是由於上游的水庫水位已經滿了，上游來多少水只能被動地洩多少水。有部分群眾認為當地當時已經不下雨了，為什麼還在漲水，誤認為是水庫洩洪造成的。關於這方面的情況桂林市已經請專家向市民做瞭解釋。

▲廣西桂林洪水。（圖／新華社）

針對預警環節是否到位的問題，周運逵回應稱，應該說這一輪強降雨在預警上，自治區和桂林市做了很多的工作，所以從政府層面來說還沒有措手不及的感覺。從自治區層級來說，自治區指揮部在19日早上9點就召開了會商部署會，立即啟動了二級緊急應變。這時候桂林灕江的水位還沒有超過警戒水位，為轉移群眾等工作留出了寶貴時間。桂林市也發布了公告，透過媒體、簡訊等方式發布預警措施。市民感到有些措手不及，可能主要有幾個方面的原因，一是部分群眾可能不認為會有這麼大的洪水。二是全網發布簡訊可能會有延遲，有的可能滯後才收到簡訊，洪水來得太快，還有群眾的一些財產來不及轉移，感覺到措手不及了。

周運逵表示，在這方面還是有一些改進的空間，特別是預警發布的時效、方式上要做進一步改進。比如說對一些老弱病殘的人，怎麼幫扶，怎麼讓他們知道，還有怎麼把簡訊的預警更加精準，更加及時，這些也正在研究採取措施。

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