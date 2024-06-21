廣東連日暴雨釀38死！水位一度逼近3樓高

▲空拍村莊受災情況。（圖／翻攝自南方+）

記者楊庭蒝／綜合報導

廣東梅州多地近幾日遭逢罕見的暴雨洪災，韓江流域甚至出現史上最大洪水，洪峰過境時，水位一度逼近3層樓高，導致多個村鎮對外交通被大水截斷，宛如一座座孤島。根據陸媒報導，目前最新死傷人數來到38死。

綜合陸媒報導，自4月4日入汛以來，梅州市平遠縣累計降水量達1221.6毫米，較往年同期增加一倍之多。

6月16日的降雨尤為猛烈，短短12小時內，全縣平均降雨量高達199.1毫米。其中，泗水鎮降雨量更是驚人，達到365.7毫米。這場暴雨引發了山體滑坡、洪水氾濫和泥石流等多種自然災害，重創了包括泗水、上舉、差干等在內的8個鄉鎮。

災情統計顯示，受災範圍廣泛且程度嚴重。超過5萬名居民受災，2000多間房屋倒塌，3000多間房屋嚴重受損。基礎設施遭受重創，包括道路、橋樑、通信和電力設施等均遭到不同程度的破壞。農業生產也遭受重大損失，受災農作物面積近7000公頃。

由於災情嚴重，搜救工作面臨諸多挑戰。截至6月21日下午3時，已確認38人不幸罹難，2人仍然失聯。初步估計，此次災害造成的直接經濟損失高達58.5億人民幣（約新台幣260億元）。