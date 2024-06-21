桂林象鼻山「鼻子」差點被洪水淹沒！　景區：從沒這麼嚴重過

記者廖翊慈／綜合報導

廣西桂林知名景點象鼻山連日受到暴雨天氣影響，漓江水位上漲，導致景區不得不實施閉園措施。景區工作人員無奈表示，「象鼻山從沒遇過這麼大的洪水。」有一名攝影師拍下象鼻山的現況並直呼，象鼻差點要被淹沒了。

據《極目新聞》報導，6月19日，廣西桂林一名攝影師拍下，象鼻山水月洞差點就要被洪水淹沒的畫面，並表示，「這頭沉睡千年的大象已經喝吐了！」不少人擔心，經過洪水沖刷浸泡，水月洞象鼻造型會被破壞。

▲有人對比桂林象鼻山洪水前後的樣貌。（圖／翻攝自微博，上同）

景區工作人員表示，「象鼻山水月洞往年汛期也被淹過，但洪水沒有今年這麼大，以前並沒出現過受損情況，現在景區已閉園，待洪水退去後，景區將進行巡查及安全隱患檢查，確保安全後再開放。」

象山景區管理處17日對外發布通知，受暴雨天氣影響，漓江水位上漲，象鼻山、伏波山景區即時起實施閉園管理。 景區19日再次發布通知，為確保遊客安全，象鼻山、伏波山、疊彩山景區將繼續實行閉園管理，暫停對外開放，不接待遊客，尚無公布再次開方園區的確切時間。

據悉，廣西漓江桂林水文站6月20日受上游持續強降雨影響，出現148.88公尺洪峰水位，超警戒水位2.88公尺，為超30年一遇的洪水，各處災情不斷，救援工作持續進行中。