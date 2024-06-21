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大陸 大陸焦點 特派現場

她嫌電腦慢隨手「刪除微信」等軟體　離職遭前東家恐嚇：要提告　

▲電腦,軟體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲廣東一名女子在離職後遭到前東家恐嚇將要提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

近日，廣東一名年輕女孩小蔣（化名）發佈了一則影片，講述自己因離職時刪除了公司電腦上的一些軟體，遭到公司法務部門威脅起訴的經歷。據了解，小蔣於2023年剛從學校畢業，並不久前開始了自己的職場生活。

綜合陸媒報導，小蔣在影片中透露，她刪除了電腦中的QQ音樂、QQ、微信、谷歌瀏覽器和百度網盤等軟體，主要是因為電腦記憶體太小，運行速度緩慢。她希望通過刪除佔用記憶體較大的軟體來提升電腦的運行速度。然而，這一舉動卻引起了公司領導的不滿，認為此舉給後來的員工增加了重新下載軟體的麻煩，並對公司造成了不良影響。領導因此考慮將此事上報法務部門，威脅起訴她。

面對這一情況，小蔣感到十分委屈。她表示，自己在職期間並未接觸過任何機密文件，只是刪除了自己下載的並登錄了個人帳戶的軟體。她在影片中提到，當時一度被嚇得想要報警，因為她認為自己並未做出任何損害公司利益的行為。

隨著事件的發酵，一些媒體在未經小蔣允許的情況下，轉載了她的影片，甚至進行了二次創作。這些報導在網路上引發了大量惡意評論，對小蔣的聲譽造成了嚴重影響。小蔣表示，這些不實報導讓她一度擔心未來無法找到工作。

據報導，北京天馳君泰律師事務所合夥人郭政表示，這種行為已經涉及到網路暴力。部分網友在評論區發表具有傷害性、侮辱性和煽動性的言論，對當事人造成了名譽損害。這些行為可能侵犯當事人的名譽權和隱私權，並需要承擔相應的法律責任。

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