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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜親投覆議案遭綠轟不中立　洪孟楷批：雞蛋裡挑鋼筋

▲▼國會改革覆議案 立法院投票 韓國瑜 民眾黨立委亮票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國會改革覆議案，韓國瑜親自投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（21日）針對國會改革覆議案進行表決，其中，立法院長韓國瑜也親自參與投票，不過糟民進黨立委大喊「院長不中立」。對此，國民黨書記長洪孟楷指出，院與院的往返，立法院長投票當然天經地義；民進黨雞蛋裡挑鋼筋只更坐實忽視多數民意。

洪孟楷指出，今天覆議案順利落幕，但一個插曲是當韓國瑜進行投票時，竟有幾位新科綠營委員拿著手機錄影上前指責「不中立」，完全忽視覆議案投票韓國瑜並非第一位立法院長，且院與院的紛爭，這次覆議案是由行政院長領銜提出，韓身為113席中央民代之一，表達自己主張何錯之有？

「只想雞蛋裡挑骨頭、甚至是鋼筋」，洪孟楷表示，指責韓國瑜院議事不中立，就是忽略這次覆議案是過半的多數民意所支持，國會改革繼續向前，民進黨還要杯葛就是忽視多數的民意。

洪孟楷提到，覆議案領銜提出是行政院院長卓榮太，既然卓都能夠表達意見，韓表達意見剛好而已；再者，在這一段立法過程中，相信韓國瑜一定更清楚明白了解國會改革的修法經過、尊重各委員的表達，絕非準備不足的卓榮泰所能相比，兩者對比相信高下立判。

洪孟楷批，民進黨的委員時常邏輯錯亂，一下子有三長代表在協商時拍桌對罵韓國瑜只是113席之一，沒有比較大；一下子當要投票的時候又想要剝奪他身為立法委員的權利，認為他不應該投票，怎麼講都有話說，這就是民進黨的雞蛋裡挑鋼筋。

洪孟楷說，奉勸民進黨，既然覆議案已經翻頁，好好思考在7/16本會期結束前，有什麼國人關注的民生法案能夠順利三讀通過；包括兒少性剝削影像條例、以及中小企業加薪減稅條例，這些都是經濟、婦幼等眾人關心議題，一定努力讓這些能夠在本會期三讀通過，也希望民進黨委員不要只想政治鬥爭而忘了人民真正的需求。
 

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