覆議案失敗　卓榮泰嘆：世界最遠的距離就是質詢台到備詢台

▲立法院連2天審查覆議案，行政院長卓榮泰備詢，但最終仍未能說服國會多數支持。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院會21日針對國會改革覆議案進行表決，最終結果62票比51票，覆議案不通過。對此，行政院長卓榮泰說，「或許全世界最遠的距離，就是在國會裡面，從質詢台到備詢台的距離」，經過多方努力跟2天的交流，仍無法說服國會多數人支持覆議案，後續會尋求憲法上給予行政機關該有的救濟，「我們會往這個方向做努力」。

卓榮泰說，之後會向韓國瑜院長再次請益，「我希望我們共同記取這次經驗，給社會帶來一個什麼樣的印象」；卓說，很期盼未來國會繼續通過的每一條法律、每一個法案，都應該經過實質的審查，透過民主的程序，讓所有正反意見能充分表達，而且產生的結果也絕絕對對要符合整個民主的程序。

卓榮泰表示，這樣在行政院依法行政的目標上，政院才會覺得沒有窒礙難行之處，「我希望行政立法兩院能記取這次共同所得到的經驗，繼續努力，雙方為人民多多設想」。

至於覆議案後，卓榮泰說，這兩個法案牽連的還是有很多跟憲政秩序、憲政設計相違背之處，所以未來還是會再透過院內大家共同商議，尋求憲法上給予行政機關、憲政機關應該有的救濟，「我們會往這個方向做努力」。

卓榮泰說，希望這事情，無論如何它是一個憲政規劃跟秩序，就讓他繼續走下去，「未來我們能夠有更多的時間，真正來為法案做更多努力」。