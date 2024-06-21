下個覆議案？原民禁伐補償遲未公告　行政院：沒有提出覆議規劃

▲行政院發言人陳世凱。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院4日三讀通過《再生醫療法》等4個法案，其中3案總統府都已公告，但《原住民保留地禁伐補償條例》修正案則尚未公告實施。針對藍營質疑，禁伐補償條例修正案遲未公告，恐是行政院要醞釀覆議？對此，行政院發言人陳世凱說，政府會在能力範圍內，排除萬難推動原住民族相關政策，「目前行政院這邊沒有提出覆議的規劃」。

《原住民保留地禁伐補償條例》修法4日三讀通過，將原民保留地禁伐補償由每公頃3萬提高到6萬，儘管補償翻倍，但所需經費佔原民會預算20％，有排擠其他預算疑慮。

對於禁伐條例遲遲未公布，行政院發言人陳世凱說，最近立法院三讀過的禁伐條例，原民會在之前的記者會也有提到，這部分恐怕會造成預算上排擠到其他族人的資源，不過政府仍然會在能力範圍內，排除萬難，持續推動原住民族的相關政策，「目前行政院這邊沒有提出覆議的規劃」。

針對原民禁伐補償條例遲未公告，行政院長卓榮泰說，總統府有它作業的時程，行政院有接續的工作要做。卓榮泰強調，行政院也在這樣的情形底下，希望能夠用另外一個角度跟方向來為原住民族委員會未來的工作所需要，重新來思考怎麼樣不影響全體60萬原住民的生活，以及在整個公務行為上面的照顧，也對他們有更多的福利，也照顧到他們應該有的基本權利。