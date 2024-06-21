覆議失敗綠營接著提釋憲　朱立倫：持續到各地讓大家知道改革決心

記者陳家祥／台北報導

立法院21日表決行政院提出的國會改革修法覆議案，最終結果62票「贊成維持原決議」、51票「反對維持原決議」，覆議案不通過。國民黨主席朱立倫稍早受訪時說，很高興在國民黨、民眾黨立委共同支持，讓國會改革法案能持續推動；至於行政院、民進黨已表態下一步將聲請釋憲，朱說，如果民進黨持續反改革、持續跟民意對抗，我們就必須持續到各地讓大家知道改革的決心。

▲國民黨「藍鷹行動」挺國會改革行動，在確定覆議案遭到否決後，國民黨主席朱立倫率全體黨籍立委向現場群眾表達謝意。（圖／記者湯興漢攝）



對於傳出黨團本要總攬活動規劃，但最後卻是黨中央臨時救火？朱立倫說，這完全是又要見縫插針製造問題，從頭到尾國民黨中央跟立法院黨團是全力推動，今天非常高興在所有立委團結下，包括民眾黨立委共同支持，讓國會改革法案能持續推動，否決了違反民意、違反民主、違反改革決心的行政院覆議案，「相信這是民眾最期待的，我們讓陽光照進國會」。

朱立倫表示，大家今天用快樂的心情共同迎接台灣第三波民主改革又進了一步，希望民進黨當局能真正體察民意，真正維護到民主改革的決心。尤其是這30年來，不管陳水扁、謝長廷、蔡英文賴清德或著是林佳龍以及所有民進黨連任的立委們，都推動過國會改革，「現在大家共同來推動，不要為了權力、忘了初衷，在那邊反改革」。

至於下一步民進黨擬聲請釋憲、暫時處分等，朱立倫說，如果民進黨持續反改革、持續跟民意對抗，我們就必須持續到各地讓大家知道改革的決心。其實民進黨不只反對國會改革，也反對包括地方最期待的財劃法，也對巴氏量表有意見，甚至民進黨還在推動廢死，我們一定要堅定反廢死。

朱立倫強調，每一項重要的法案，國民黨都會全力推動，讓民眾看到，國民黨是跟所有的民意站在一起。