覆議案投票韓國瑜非第一人！　2002年來6次覆議案王金平投好投滿

▲立法院長韓國瑜參與國會改革覆議案投票。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院今（21日）針對行政院「國會改革」覆議案進行表決。在表決過程中，立法院長韓國瑜也參與投票，眾藍委們拍手叫好，但綠委們批評，韓國瑜帶頭破壞議事中立。不過，根據立法院議事公報資料顯示，事實上，從2002年以來的6次覆議案，時任立法院長王金平也是投好投滿，而綠營主掌國會龍頭時，因沒有覆議案，無從對比。

行政院針對日前立法院三讀通過的「立法院職權行使法部分條文、增訂中華民國刑法第五章之一章名及第141條之1條文」提出覆議案，為此，立法院今日院會進行記名投票表決，表決結果則為「反對覆議案」。

值得一提的是，韓國瑜也參與此次的投票，不過，此舉並非前無古人。根據立法院公報資料顯示，2002年以來，立法院表決的覆議案共計有6案（不含此次），而時任立法院長王金平則投好投滿，6次皆有表態意向。

▲前立法院長王金平。（圖／記者湯興漢攝）

資料顯示，王金平曾在2002年2月19日「財政收支劃分法第8條及第16條之1修正條文」覆議案、2003年12月31日「公民投票法」覆議案、2004年9月14日「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」覆議案 、2007年6月12日「農會法第46條之1修正條文」及「漁會法第49條之1修正條文」覆議案、2013年6月13日「會計法第 99 條之 1 修正條文」覆議案、2014年1月28日「地政士法第51條之1修正條文」覆議案等6個覆議案表決過程中均有投票。

雖說院長參與覆議案投票並非前無古人，然而，民進黨黨團總幹事吳思瑤日前曾公開呼籲韓國瑜謹守「議事中立化」，並指出，民進黨國會過半時期，無論是前院長蘇嘉全或前院長游錫堃，都未曾參與過表決。

吳思瑤強調，2016年民進黨執政拋出國會改革「院長中立化」的議題，同年，就通過了《立法院組織法》的修正，規定立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事，此修法就是要避免院長介入實質問題的討論，或是對議題採取特定立場，更不應參與投票，「唯有秉持公平中立的原則，才能站穩立場維持議事秩序」。